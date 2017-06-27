Bakan Tüfenkci güvenlik güçleri ile bayramlaştı

gününde güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

Bakan Tüfenkci ilk olarak Battalgazi ilçesi Beydağı Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, polislerle bayramlaştı. Bir süre polislerle sohbet eden Bakan Tüfenkci, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada emniyet güçlerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Malatya’nın huzuru için gece gündüz demeden çalışan ve gayret gösteren tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Bakan Tüfenkci, “Hem terör, hem de asayiş ve trafik noktasında vermiş oldukları mücadeleyi takdirle izliyoruz. Bizler bugün bayramlarımızı huzur içerisinde yapıyorsak, bu arkadaşlarımızın fedakar çalışmaları sonucudur. Allah’a hamd olsun 15 Temmuz’dan sonra özellikle jandarma ve emniyetimiz, bütün güvenlik güçlerimiz uyum içerisinde eş güdümlü olarak operasyon yapabiliyorlar. Bütün yönleri ile terörün üzerine gidebiliyorlar ve bunun neticesini de biz sahada görüyoruz. Yurdun her köşesinde başarılı operasyonlara imza atan tüm askerimize polisimize teşekkür ediyoruz. Bütün polis teşkilatımızın bayramını tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci daha sonra Malatya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Burada güvenlik güçleri ile bayramlaşan Bakan Tüfenkci, şeref defterini imzaladıktan sonra Alay Komutanı Şerafettin Yılmaz’dan brifing aldı.

Bakan Tüfenkci’nin ziyaretlerine Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da eşlik etti.