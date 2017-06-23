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23 Haziran 2017 18:35

Bakan Tüfenkci Malatya’da sergi açılışına katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Darende Belediyesi Sanat Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı çini ve seramik sergisinin açılışına katıldı.

Bakan Tüfenkci Malatya’da sergi açılışına katıldı

23 Haziran 2017 18:35


Malatya Park Alışveriş Merkezindeki serginin açılışını yapan Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, istihdam için farklı sanat dallarında eğitimin önemine dikkat çekerek, "Darende doğal güzellikleri ile öne çıkan bir ilçemiz, buradan anlaşılıyor ki bundan sonra seramikle daha da güzelleşecek bu ilçemiz. Önümüzdeki günlerde Malatya’da seramikle ilgili bir yatırım ihtimali var bu serginin emekçisi kursiyerlerimiz de istihdam için burada temelini atmış olurlar. Biz, vatandaşlarımızın yeteneklerini geliştirecek, o yetenekleri kapsamında iş sahibi olacak istihdamın da önünü açacak sektörlere önem veriyoruz. Halk eğitim merkezlerimizde kursiyer yetiştirerek bu sektörlere de destek sağlıyoruz” şeklinde konuştu.


Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Belediye olarak sosyal faaliyetlere önem verdiklerini ifade ederek, serginin Darende’ye katkı sağlayacağını kaydetti.


Bakan Tüfenkci sergi açılışının ardından Yeşilyurt Dini Hizmetler Vakfı Karslı Hoca Medresesini ziyaret etti. Vakfın çalışmaları hakkında bilgi alan Tüfenkci, medresede eğitim gören öğrencilerle de sohbet etti.


Serginin açılışına Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk ve Malatya Ticaret ve sanayi odası TSO Malatya Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç katıldı.




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