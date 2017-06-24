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24 Haziran 2017 16:39

Bakan Tüfenkci şehitliği ziyaret etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci eşi Esra Tüfenkci ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya’da şehitliği ziyaret ederek, hem şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Bakan Tüfenkci şehitliği ziyaret etti

24 Haziran 2017 16:39


Mezarlıkta bulunan şehit ailelerinin de bayramını kutlayan Tüfenkci, acılı ailelere sabır diledikten sonra bir konuşma yaptı. Bakan Tüfenkci, konuşmasına tüm şehitlere Allah’tan rahmet, şehitlerin ailelerine de başsağlığı dileyerek başladı.


Şehitlerin emanetini sonuna kadar koruyacaklarını ifade eden Tüfenkci, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.


Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu aktaran Tüfenkci, içeride ve dışarıda Türkiye’yi bölmeye çalışan terör örgütlerine karşı çok büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, bunun son bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini dile getirdi.


Bakan Tüfenkci’ye şehitlik ziyaretinde Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal eşlik etti.




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