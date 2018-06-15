Bakan Tüfenkci: “Siyaseti silahla, kanla durduramazsınız"

Kandan beslenenler bilsinler ki hüsrana uğrayacaklar” dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşen parti bayramlaşmasına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada 24 Haziran’da milletin desteği dünya beşten büyüktür diyen Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçeceklerini söyledi.

Hizmette AK Parti ile yarışacak hiçbir partiyi tanımadıklarını belirten Tüfenkci, “Onurlu ve izzetli bir siyasetle halkımıza gittiğimizde, halkımız zaten bunun karşılığını bizlere veriyor” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de terörden beslenen ve terörü kınayamayan ittifaklar ile partilerin olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, “Terörle iş birliği içerisinde yol yürümeye çalışan partiler var. İşte dün milletvekilimizin kardeşine milletvekilimize ve seçim çalışması nedeniyle sokak sokak gezen AK Parti’li kardeşlerimize karşı kalleşçe saldırıyı hep beraber gördük. Siyaseti silahla, kanla durduramazsınız. Kandan beslenenler bilsinler ki hüsrana uğrayacaklar. Dün hüsrana uğradılar bugün de hüsrana uğrayacaklar. Yaptıkları da Allah’ın izniyle yanlarına kar kalmayacak” şeklinde konuştu.

HDP’li adayın tehdit ettiği iddiası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti’lilere yapılan saldırıya değinerek, saldırıya uğrayan Milletvekili Yıldız ile telefonda görüştüğünü ifade etti. Çalık, “Milletvekilimizin bana aktardığına göre bundan 5 gün önce Suruç’a HDP Eş Genel Başkanı geliyor ve burada HDP’li bir milletvekili adayı diyor ki ‘Bu Halil İbrahim Yıldız’a hesabı soracağız’ ve bundan tam 5 gün sonra bu terör saldırısı oluyor. PKK’nın uzantısı HDP’liler orada milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız’a ve AK Parti’li dava arkadaşlarımıza saldırıda bulunuyor. Gerekenler sonuna kadar yapılacak. Kandil’se Kandil, yapılması gereken bütün işlemleri sonuna kadar yapacağız” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Bu seçimlerin de bayram tadında geçmesini diliyorum, zaferle sonuçlanmasını diliyorum. Ülkemizin iç ve dış düşmanlarına hezimet olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti bayramlaşma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken, Vahit Atalan, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.