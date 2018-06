Bakan Tüfenkci: "Türkiye güçlü bir büyümeyi yakaladı"

’Hormonlu büyüme, abartılı büyüme’ dediler. Olmadı Kredi Derecelendirme Kuruluşlarını devreye soktular. Ama bütün bunlara karşı hükümetimizin almış olduğu tedbir ve teşviklerle Türkiye 2018’de de 7,4 gibi güçlü bir büyümeyi yakaladı" dedi.

Bakan Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan ile birlikte 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda vatandaşlara hitap eden Bakan Tüfenkci, "24 Haziran’da önemli bir seçime gidiyoruz. Türkiye’nin geleceğini tayin ediyoruz. Türkiye’nin yönü bundan sonra nereye bakacak, bunun kararını sizler vereceksiniz. Türkiye, ’dünya beşten büyüktür’ diyen lideri mi hükümete getireceksiniz, şahsiyetli bir dış politikayı takip eden lideri mi iş başına getireceksiniz, yoksa daha Türkiye’yi bile tanımayan birini mi seçeceksiniz bunun kararını sizler 24 Haziran’da vereceksiniz. Sizler bir şeye daha karar vereceksiniz. Yeni bir Türkiye inşa etmeye karar veren bir ekibe mi teslim edeceksiniz, yapılanları yıkacağını söyleyen bir ekibe mi teslim edeceksiniz, 24 Haziran’da kararını vereceksiniz. Hizmet siyasetini uygulayan AK Parti’ye mi karar vereceksiniz, yoksa gerçekten laf, söz üreten, taş üzerine taş koyamayan, geçmişte hangi eserleri var gelip bu meydanlara anlatamayanlara mı oy vereceksiniz ‘Türkiye büyüsün’ diyorsanız AK Parti-, Recep Tayyip Erdoğan diyeceksiniz. Eğer ’Gençlere daha fazla iş, daha fazla aş’ diyecekseniz, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti diyeceksiniz. Eğer ’Kudüs bizim kırmızı çizgimiz’ diyorsanız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin yüzde 7,4’lük bir büyümeyi yakaladığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu ülkenin başıma musallat olan, bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlara inat, bu ülke üzerinde hesap yapmaya çalışanların hesaplarını boşa çıkartma adına 24 Haziran’da Allah’ın izniyle sandıkları dolduracağız, AK Parti’ye mührü basacağız, cumhurbaşkanlığında da Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz. ’Türkiye battı, ekonomisi çöktü’ diyenler, özellikle hain darbe girişiminden sonra ısrarla ekonomi üzerinde operasyon yapmaya çalışanlar, oyun oynamaya çalışanlar, Türkiye’nin 2017’deki hızlı büyümesi karşısında ağızları bir karış havada kaldı. ’Hormonlu büyüme, abartılı büyüme, gerçek bir büyüme değil’ dediler. Olmadı Kredi Derecelendirme Kuruluşlarını devreye soktular, Türkiye’nin notlarını düşürmeye çalıştılar, ekonomisini bozmaya çalıştılar. Ama bütün bunlara karşı hükümetimizin almış olduğu tedbir ve teşviklerle Türkiye 2018’de de 7,4 gibi güçlü bir büyümeyi yakaladı. Bazıları diyor ya ’Büyüdü de, bunun Türkiye’ye ne faydası var?’ Türkiye’ye çok faydası var. Onlar bu meydanlara geldiğinde sorun, 2002’den önce Türkiye’de toplanan her yüz liranın kaç lirası faize gidiyordu? Türkiye’de o zaman toplanan 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu. Şimdi toplanan her 100 liranın 11 lirası faize gidiyor. Yapamadıkları, hayallerini bile kuramadıkları Avrasya Tüneli’ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, limanlara, havalimanlarına, yeni üniversitelere, bölünmüş yollara, Organize Sanayi Bölgeleri’ne, millete hizmet için gidiyor. Türkiye büyüyünce, 7,4’ü yakalayınca emeklilerimize her bayram bin lira ikramiye verdik. Türkiye büyüdüğü için bir milyona yakın taşeronu kadroya aldık. İşte bu Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin millete yapmış olduğu hizmetler."