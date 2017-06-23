Bakan Tüfenkci Yeni Malatyaspor tarafından verilen iftara katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni Nikah Sarayında düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada Valiler Kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanan Malatya Valisi Mustafa Toprak’a yeni görevinde başarılar dileyerek sözlerine başladı. Bakan Tüfenkci, “Mustafa Toprak, Malatya’da başarılı bir dönem geçirdi. Özellikle 15 Temmuz’da göstermiş olduğu gayret ve dirayetten dolayı kendisine ve bütün Malatyalılara teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehir olarak Yeni Malatyaspor’umuza sahip çıkmamız gerekiyor”

Yeni Malatyaspor’a Süper Lig’de başarılar dileyen Bakan Tüfenkci, taraftarların daha çok maçlara gitmesini istedi. Tüfenkci, “Şampiyonluk maçında bile stadyum dolu değildi, bu doğru bir şey değil. Futboldan herkes anlıyor, herkes futbol konuşuyor ama hiç kimse keyfini bozup da stada gelmek istemiyor. Oysa Yeni Malatyaspor bizim ortak paydamız ve bu şehrin değeridir. Dolayısıyla bizim şehir olarak Yeni Malatyasporumuza sahip çıkmamız ve destek vermemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Yeni Malatyaspor’a Süper Lig’de güvendiğini kaydeden Bakan Tüfenkci, “Mevcut yönetimimizin geçmişte yapmış oldukları bugün yapacaklarının teminatıdır. Adımlarımızı ona göre atmamız lazım ve her birimizin de gücümüzün yettiği kadar kulübümüze destek olması lazım. İnşallah takımımız bu destekle Süper Lig’de kalıcı olacaktır” diye konuştu

Pütürgelilere müjde

Bakan Tüfenkci, konuşmasında Pütürgelilere de müjde vererek, Pütürge Devlet Hastanesindeki doktor sorununu çözmek için Pütürge Devlet Hastanesini Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası haline getirdiklerini söyledi. Tüfenkci, “Pütürge Belediye Başkanımız ve Pütürgeliler, Pütürge Devlet Hastanesinde doktor yokluğundan ve hizmet azlığından şikayet ediyorlardı. Şimdi yaptığımız düzenlemeyle Pütürge Devlet Hastanesini Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası haline getirdik. Artık Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan doktorlarımız da orada görev yapabilecekler ve buradaki döner sermayeden alacaklar. Eskiden uzman doktorlar döner sermaye yok diye Pütürge’ya gitmiyorlardı. Şimdi biz bu sorunu çözdük, Malatyamıza ve Pütürgemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Gevrek: “Artık daha çok desteğe ihtiyacımız var”

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, üç yıl içerisinde iki tane şampiyonluk yaşadıklarını ve bunun arka planında çok büyük emekler olduğunu söyledi. Yeni Malatyaspor’un artık hak ettiği yerde olduğunu ifade eden Gevrek, “Bu takım herkesin takımı, o yüzden esnafından yöneticisine kadar herkesin bu takıma daha büyük destekler vermesi lazım” ifadelerini kullandı.

Başkan Gevrek, Yeni Malatyaspor’un mevcut tesisinin yerine yeni bir tesis yapacaklarını kaydederek, “Biz bunun projesini çıkardık ve bu projeyi Bakanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza sunacağız. Buraya güzel ve Malatya’ya yakışır bir tesis yapmamız lazım. Bu tesisi yaparken de herkesin destek vermesi lazım. Artık mevcut tesis Malatya yakışmıyor, bunu bir an önce düzeltmeliyiz” diye konuştu.

Çakır: “Alt yapıya önem vermemiz lazım”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getirerek, “Önemli olan orada kalıcı olabilmek ve sağlıklı bir takım oluşturmak. Önümüzdeki süreçte özellikle altyapıya da ciddi bir emek verilmesi gerekiyor. Çünkü Süper Lig’de olan bir takımın güçlü bir altyapıya ihtiyacı var. Ben, mevcut yönetimin bunları yapacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Toprak: “Başarıda herkesin payı var”

Programda kısa bir konuşma yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de mücadele edecek olmasının herkesi mutlu ettiğini vurgulayarak, “Yeni Malatyaspor’un bu noktaya gelmesinde herkesin bir katkısı vardır. Başta, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin Ankara’dan çok büyük destekleri oldu. Yine Büyükşehir Belediye başkanımızın da çok büyük destekleri oldu. Ben destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor Süper Lig’de daha iyi bir destekle beraber kalıcı olacaktır” şeklinde konuştu.

İftar yemeğine Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, İlçe Belediye Başkanları, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Yönetimi, basın mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.