Bakan Tüfenkci Yeşilyurt Belediyesi personel bayramlaşmasına katıldı

Bayramlaşma töreninin açılış konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt ilçesinin değişim ve dönüşüm sürecinde personellerin hizmet aşkının takdire şayan olduğunu söyledi. Başkan Polat, “İlçemizin çehresini değiştiren hizmetlerin temelinde personellerimizin alın teri ve emeği vardır. Sizlerle çalışmaktan gurur duyuyorum. Biz hep birlikte Türkiyeyiz, hep birlikte Malatya’yız, hep birlikte Yeşilyurt’uz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinde çalışan bütün personeller ve ailelerin Ramazan Bayramını tebrik eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Yeşilyurt’taki hizmetlerden dolayı Başkan Polat’ı ve çalışanları tebrik etti.

Tüfenkci, “Biz şunu biliyoruz ki, Yeşilyurt’u büyüttüğümüz ve geliştirdiğimizde Malatya gelişiyoruz demektir. Yeşilyurt’un değişim ve dönüşümü Malatya’nın kalkınması anlamına geliyor. Bunun için sizlerin her birinizin alın teri ve emeği bu aziz millete yapılmış bir hizmet olarak geri dönüyor. Ama asıl hizmeti sizler kendinize ve şehrinize yapmış oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurtlu olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Bakan Tüfenkci, “Yeşilyurt bizim büyüyen sevdamızdır. Bizler, Yeşilyurt bölgede parlayan bir yıldız olsun, parmakla gösterilen bir ilçe olsun, kapladığı yetki ve coğrafya alanı itibariyle burada yaşayan her bir insanımızın refah ve mutluluk içinde yaşadığı bir yer olsun istiyoruz. Toplumda yaşayan bütün kesimlerden her insanın yaşamaktan mutlu olacağı bir Yeşilyurt olmasını istiyoruz. Cenabı Allah bizleri nice bayramlara eriştirsin. Herkesin mübarek Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Yeşilyurt Belediyesi personellerine kolonya, şeker ve kiraz hediye eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat daha sonra personellerle tek tek bayramlaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde Beylerderesi Sosyal Tesislerde düzenlenen bayramlaşma törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, İŞGEM Genel Müdürü, Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürü, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, Birim Müdürleri ve Belediyenin tüm kademelerinde görev yapan personeller katıldı.