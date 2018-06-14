Bakan Tüfenkci’den MTSO’ya ziyaret

Ziyarette konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Yeni planladığımız havaalanıyla birlikte Türkiye’de havaalanı olmayan il kalmayacak. 100 kilometre daire çizdiğinizde, bazıları müşterek, biz her ile havaalanı kazandırmış olduk" dedi.

Ticaret ve sanayi odalarının önemine değinen Bakan Tüfenkci, ülkenin reform paketlerini oluştururken reel sektörle birlikte çalışıp ve istişare ettiklerini kaydetti.

Bakan Tüfenkci, bütün engellemelere, menhi çabalara rağmen Türkiye’nin geçen yıl muhteşem bir büyüme rakamını yakaladığını hatırlatarak, bu yılın ilk çeyreğinde de 7,4 büyüdüklerini ve bu rakamların aklında soru işaretleri olanlara önemli bir cevap olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin 2018’in ikinci çeyreğinde de büyümesine devam edeceğini kaydeden Tüfenkci, "Bu noktada özellikle 24 Haziran çok önemli. Bu seçimi alelade bir seçim olarak görmemek lazım. Bir sıradan milletvekili seçimi olarak görmemek lazım. 24 Haziran Türkiye’nin bugüne kadar ki kazanımlarının devamı ve yönünü belirleme noktasında çok önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Tüfenkci, vatandaşların Türkye’nin ya gelişmesi, istikrarı, başarılarının üzerine koymayı ya da bunların tam tersini oylayacağını belirterek, AK Parti’nin iktidara geldiğinde 76 olan üniversite sayısının şimdi 250’nin üzerinde olduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci, AK Parti iktidara gelene kadar ülkede toplam 65 Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğunu belirterek, bu sayıyı 311’e çıkardıklarını söyledi. Tüfenkci, "Allah nasip ederse 2023 hedeflerimizde de eğer bu millet 24 Haziran’da AK Partiyi Cumhurbaşkanımızı iş başına getirirse 65 organize sanayi bölgesini daha açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “AK parti olarak ülkenin gelişmesinde sanayinin çok önemli rolünün olduğunu biliyoruz. 3. Organize Sanayi Bölgemiz hızlı bir şekilde yapılmakta, Malatya’mıza gelecek birçok ulusal yatırımlar var. Sayın bakanımız bu konuda çalışmalar ortaya koyuyor. Malatya’nın 6. Bölge’ye alınması bu dönemde motivasyon kaynağıdır. Malatya tarım kenti olmakla birlikte aynı zamanda sanayi kentidir. Ticaret ve Sanayi Odamız bu anlamda şehrimize öncülük yapmaktadır. Büyükşehir belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odamız birlikte, Malatya’ya nasıl büyük yatırım getiririz bunun mücadelesini vereceğiz. Malatya’da yatırım artarsa istihdam artacak. Malatya büyürse, Türkiye büyüyecek. Sayın bakanımızın, bakanlığı sürecinde gerçekten Malatya’mızın sanayi açısından gelişmesi için vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, "Sayın bakanım Malatya’nın vizyonunu ileri taşımak için bir fiil şehri ile kopuk olmadan en üst seviyede gayret gösterip sanayici, tüccar ve bütün işletmelerle birlikte bire bir ilgilenen olaylar karşısında duyarlılığını hiçbir şekilde kaybetmeyen ayrım yapmaksızın bir istikrar sergilediniz. Malatya’mıza ciddi değer kattınız” şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu, “Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, bayram’ın İslam alemine ve bütün insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Ziyarete Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da katıldı.