Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 10:03

Bakan Tüfenkci’den patates soğan açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci patates soğan fiyatlarıyla ilgili, "Stokçulara fırsat vermeyeceğiz.

Bakan Tüfenkci’den patates soğan açıklaması

22 Haziran 2018 10:03

Biz hem denetimlerimizi arttırdık hem de bu noktada girişimlerimizi arttırdık. İnşallah kısa zamanda yine soğan ve patateste istikrarı sağlayacağız. Çiftçimizin mağdur olmasını istemiyoruz ama tüketicilerimiz ve vatandaşlarımızın da hiç mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Malatya Valiliği çevresinde esnaf ziyaretinde bulundu.


Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Tüfenkci gazetecilere yaptığı açıklamada, "Patates ve soğan stokçularına fırsat vermeyeceğiz" dedi.


Bakan Tüfenkci, özellikle patates ve soğan fiyatları üzerinden siyaset yapmaya kalkanların olduğunu belirterek, 24 Haziran seçimlerine giderken özellikle insanlar üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Bakan Tüfenkci, "Son günlerde patates ve soğan üzerinde hem siyaset yapmaya kalkanlar hem de insanlarda algı oluşturmaya çalışanlar var. 24 Haziran seçimlerini fırsat bilerek stokçuluk yapanlar var. Bir de tabi esas itibariyle patates ve soğan üretiminde mevsimsel ve birtakım oluşan böceklenmelerden dolayı üretimin azalması ve arz eksikliği nedeniyle de fiyatlarda birtakım oynamalar var. Doğa, tabiat şartları içerisinde oluşan arz kısıtlığına diyecek bir şeyimiz yok ama bunu fırsat bilerek stokçuluğunu yapan, fırsata çevirmeye kalkanlara da şunu ifade etmek lazım; biz takip ediyoruz ve gerekli girişimlerde bulunduk. İlgili bakanlıkların talebi olması doğrultusunda veya uygun görülmesi takdirde bir miktar patatesin fiyat istikrarını sağlama bakımından komşu ülkelerden ithalatına izin verilebilir. Bunu da Ekonomi Bakanlığımız değerlendiriyor. Bu stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Biz hem denetimlerimizi arttırdık hem de bu noktada girişimlerimizi arttırdık. İnşallah kısa zamanda yine soğan ve patateste istikrarı sağlayacağız. Çiftçimizin mağdur olmasını istemiyoruz ama tüketicilerimiz ve vatandaşlarımızın da hiç mağdur olmasını istemiyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç