Bakan Tüfenkci’den Suruç saldırısıyla ilgili açıklama

Türkiye’nin bugüne kadar teröre karşı vermiş olduğu mücadelenin devamı noktasında özellikle korkuyla, baskıyla siyaset yapmaya, kanla siyaseti şekillendirmeye çalışanlara en iyi cevabı milletimiz verecek" dedi.

Bakan Tüfenkci, eşi Esra Tüfenkci ile birlikte 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Atatürk, Cumhuriyet, Gazi, Koşu, Seyran, Fatih ve Yeşilkaynak mahalle muhtarlarını evlerinde ziyaret etti.

Mahallelere gelişlerinde kendilerini karşılayan muhtar ve vatandaşlarla bayramlaşan Tüfenkci, sakin ve huzurlu bir bayram geçirdiklerini ifade etti.

Bakan Tüfenkci, Malatyalıların Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunların farkında olduklarını ve bunu da görüşmelerinde kendilerine söylediklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımız, bu huzuru sağlayan güvenlik güçlerimize teşekkür ederken terörü kınamayan, terörü destekleyenlerle iş birliği yapanlara karşı 24 Haziran’da sandıklarda cevaplarını vereceklerini ifade ediyor. Özellikle CHP’nin HDP ile yakın, neredeyse ittifak ilişkisi içerisine girmesi, birbirleriyle örtülü olarak paslaşması, bir takım oy kaydırma hesaplarının içerisine girmeleri, en son Diyarbakır’da yaşanan miting destekleri, İstanbul Sancaktepe’de Muharrem İnce’nin yaptığı mitingde HDP bayraklarının asılması ve HDP’lilerin bu mitinge destek vermesi vatandaşın da gözünden kaçmıyor" diye konuştu.

“24 Haziran seçimleri sıradan bir seçim değil, çok çok önemli bir seçim”

Vatandaşların sağ duyusunu sandıkta göstereceğini kaydeden Bakan Tüfenkci, "Halkımız, yakalanan huzur ortamının korunması, demokrasinin gelişmesi adına birlik ve beraberliğin, istikbal ve istiklalimizin korunması adına 24 Haziran seçimlerini önemsediklerini ifade ediyor. Gerçekten de, milletimizin de gördüğü gibi 24 Haziran seçimleri sıradan bir seçim değil, çok çok önemli bir seçim. Türkiye’nin bugüne kadar teröre karşı vermiş olduğu mücadelenin devamı noktasında özellikle korkuyla, baskıyla siyaset yapmaya, kanla siyaseti şekillendirmeye çalışanlara en iyi cevabı milletimiz verecek. Gerek cumhurbaşkanlığı seçim beyannamelerinde gerekse yapmış oldukları mitinglerde FETÖ’yü, PKK-PYD terör örgütünü kınamayanlar, kınayamayanlar, terör örgütlerinden hesap sormaları gerekirken şunu veya bunu vesile kılarak hükümete oklarını döndürmeleri vatandaşın gözünden kaçmıyor. Vatandaş da sağduyusunu sandıklarda gösterecek" şeklinde konuştu.