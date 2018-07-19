BAL’da gruplar belli oldu

Grupta yer alacaklar.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de gruplar belli oldu. 80 ilden 151 takımın mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 2018-2019 sezonu katılım başvuruları tamamlandı.

Malatya temsilcileri Pütürge Belediyespor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un grupları belli oldu.

2. Grupta mücadele edecek Malatya temsilcilerinin grubunda 11 takım bulunuyor.

Buna göre Pütürge Belediyespor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un mücadele edeceği 2.Grupta, Grup Merkez Hasar Hankendispor (elazığ), Araban Belediyespor (Gaziantep), Ankas İstiklalspor (Gaziantep), 1920 Maraşspor (K.maraş), Elbistan BLD. Spor (K.maraş), Dersim 62 Spor (Tunceli), 11 Nisanspor (Şanlıurfa), Ş.Urfa BLD. Spor (şanlıurfa) takımları yer alıyor.