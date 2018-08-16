Barguzu Caddesi düzenleniyor

6 kilometre uzunluğundaki Barguzu Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Etap etap yapılan Barguzu Caddesinde 2 kilometrelik bölüm geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı. Bu yıl 800 metrelik bölümü düzenlenen caddenin geriye kalan bölümleri ise önümüzdeki yıl yapılacak.

Barguzu Caddesinde üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırımlar, otopark, yol, bisiklet yolları, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Kaldırım çalışmalarının büyük bölümü tamamlanırken, yolun bir bölümünde ise sıcak asfalt serimi yapıldı. Barguzu Caddesini ortadan ikiye ayıran kanal yanlarında kaldırımlar yapılıyor.

Kavşak çalışmasının da yapıldığı caddede 800 metrelik bölüm bu yıl içerisinde tamamlanacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda açtığı Çiftlik Caddesiyle birleşen Barguzu Caddesi, çevre yolu batı trafiğinin yoğunluğunu da azaltıyor.

Malatya’nın en hızlı gelişen bölgesi olan Bostanbaşı’nın ana damarı olan yol bölgenin gelişimine de önemli katkılar sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Barguzu Caddesini Fahri Kayahan Bulvarına bağlayacak yeni bir hattın proje çalışmalarını ise sürdürüyor. Batı-Doğu istikametinde olacak olan hat Çiftlik Caddesiyle birleşecek.