Baro Başkanı Han’dan Öğretmenler Günü mesajı

Enver Han, mesajında öğretmenin öneminden bahsederek, "Öğretmen, sosyalleşmek suretiyle toplumsal yaşama katılma ve yaşamın bir kıyısından tutunmaya çabalama süreci içerisinde, toplumun sahip olduğu birikimi aktararak insanı yetiştirir ve ona toplum içerisinde bir rol ve statü kazandırır. Fert bireylerden toplumu doğurmak bakımından öğretmenin görevi ikinci bir anneliktir. Bu manada öğretmenlik, annelik kadar kutsaldır. Toplumumuzdaki her birey onların eseridir. Bilgi ve kültürün yanında ahlaki değerleri, sevgiyi, hoşgörüyü aşılayan ve diğer önemli değerleri öğreten öğretmenlerimizdir. Bu vesile ile görevlerini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başöğretmen M. Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor görevi başındaki öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.