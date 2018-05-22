Başkan Çınar iftarda mahalle muhtarlarını ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına, muhtar derneklerinin başkanları ile Yeşilyurt’un mahalle muhtarları katıldı.

İftara katılan muhtarlarla tek tek tokalaşarak sohbet eden Başkan Çınar, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Yeşilyurt için atılacak her adımda istişareye önem vereceklerini belitti.

Yeşilyurt’un gelişim ve değişim sürecinde muhtarların büyük emekleri olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak muhtarlarımızla birlikte omuz omuza mücadele ederek kentimiz ve ilçemiz daha fazla geliştirmek ve dönüşümünü sağlamak adına gayret sarf ediyoruz. Halkımıza kaliteli hizmetler ulaştırma aşamasında muhtarlarımızın çok büyük katkılarını görüyoruz, belediyelerin yereldeki temsilcisi olan muhtarlar bizim çok önemlidir. Mahallelerimizin sorunlarını en iyi bilen muhtarlarımız her zaman çözümünde içerisinde yer alıyorlar. Muhtar belediyesiz olmaz, belediye muhtarsız olmaz. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programımıza katılarak bizleri onurlandıran dernek başkanlarımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin muhtarlara yönelik hizmetlerinden bahseden Başkan Çınar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrasında Belediye bünyesinde kurduğumuz Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla muhtarlarımızın ilettikleri sorun ve istekleri daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Dört yıl öncesinde 36 irtibat noktamız varken şimdi muhtar evleri ve irtibat noktalarıyla bu sayı 50’nin üzerine çıktı. Muhtarlarımızla birlikte birçok yatırım ve projenin ilçemize kazandırılması noktasında ortak çalışmalar yaptık. Muhtarlarımızın çalışma şartlarını daha modern hale getirmek adına başlattığımız ‘ Muhtar Evi’ projesi kapsamında bugüne kadar 15 Muhtar Evini tamamlayarak anahtarlarını teslim ettik. Muhtarlarımızla birlikte Çanakkale ve Şanlıurfa’daki dini ve tarihi mekânlara gezi-inceleme ziyaretleri düzenledik. Çalışmalarımız ve projelerimiz bundan sonra hız kesmeden devam edecektir” şeklinde konuştu.

Malatya ve Yeşilyurt İlçesindeki muhtarların bağlı bulundukları dernek başkanları ile mahalle muhtarları ise birlik ve beraberlik atmosferinin hakim olduğu iftar yemeğini tertip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarak, yeni görevinde başarılar diledi.