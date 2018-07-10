Başkan Çınar muhtara ‘imar barışı’nı anlattı

Muhtarlara, imar barışının amacı, kapsamı, yasanın getirdiği avantajlar, uygulama usulleri gibi konularda sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Beylerderesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen “İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı”na Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Eren, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca ve Yeşilyurt İlçesi mahalle muhtarları katıldı. 8 Haziran 2018 tarihi itibariyle İmar Barışı Başvurularının başladığı belirtilen toplantıda, e- devlet üzerinden yapılacak başvurularla ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden bilgi alınabileceğini kaydeden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan “İmar Barışı” yasası imarda devrim niteliği taşımaktadır. Bu yasayla birlikte yapılar kontrol altına alınacak, imar ve tapuyla ilgili sorunlar bertaraf edilecek. Devrim niteliğinde ki imar barışı düzenlemesiyle binalar kimlik kazanacak. Yapı kayıt belgesi için başvurular E-devlet üzerinden yapı kayıt sistemine yapı sahibince yapılacak. Başvuru sonucunda çıkan bedel ilgili hesaba yatırıldıktan sonra sistem tarafından oluşturulan ‘Yapı Kayıt Belgesi’ bedeli yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 oranı esas alınarak hesaplanacaktır” şeklinde konuştu. Çınar, “Geçmiş dönemlerde yapılmış sorunlu yapılar belediyemiz sınırları dahilinde de bulunmaktadır. Bugüne kadar sorunların çözülmesi adına ciddi çabalar sarf ettik. ‘İmar Barışı’ yasayla yaşanan sorunlar çözüme kavuşacak. Bugüne kadar yaşanan sıkıntıların ve yansımalarının son bulacağı bu süreç yapı sahiplerini büyük yüklerden kurtaracaktır. İmar şehrin şekillenmesi noktasında çok önemli bir yere sahiptir. Üst ölçekli planlar olmadan alt ölçekli planlar yapamayız. İmar barışının getirdikleriyle birlikte tüm sıkıntılarımızı zaman içerisinde gidermiş olacağız. Vatandaşlarımız kendi taşınmazlarına ait arsa metrekare fiyatlarına belediyemiz, https://ebelediye.yesilyurt.bel.tr/webportal/index.php web sayfasından erişebilirler. Ayrıca vatandaşlarımız süreç ile alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca erişime sunulan http://imarbarisi.csb.gov.tr web adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirler. Yapı kayıt belgesini alan vatandaşlarımız bu belgenin bir örneğini belediyemize teslim ettiği takdirde 3194 sayılı kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarını iptal ettirebilecekler” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini, Türkiye adına çok önemli bir dönemecin yaşandığını kaydeden Başkan Çınar, “Yeni sistemle birlikte ülkemizin önü açılacaktır. Ülkemiz şahlanacak, geleceğe yönelik büyük adımlar atılacaktır. Ülke sil baştan gözden geçirilecek tüm hantallıklar ortadan kaldırılacaktır. Türkiye güçlü bir ülke bizde bu gücün bir parçasıyız. Ülkemiz için atılan adımların benzerlerini emanetçisi olduğumuz Yeşilyurt için bizlerde atacağız. Ülkemiz gelecek hedeflerine adım adım yaklaşırken ülkemizin yükselen ivmesiyle birlikte Yeşilyurt’ta hızla ve emin adımlarla gelişecektir” dedi.

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapı ruhsatı olmayan veya yapı ruhsatı olduğu halde yapı ruhsatına aykırı olarak inşa edilmiş kırsal ve kentsel bölgelerdeki tüm yapıların sahipleri bu aftan yaralanabileceğinin belirtildiği toplantıda, 8 Haziran 2018 tarihinde başlayan başvuruların 31 Ekim 2018 tarihinde sona ereceği ifade edildi.