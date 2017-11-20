Başkan Polat öğrencilere deneyimlerini anlattı

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yusuf Kenan Anadolu Lisesi toplantı salonunda lise öğrencileri ile bir araya geldi. ‘Gelecek Hepimizin’ konulu söyleşide konuşan Polat, öğrencilerin sorularına da cevap erdi.

Polat, “Gelecekte kamu veya özel sektörde farklı meslek dallarında iş hayatına atılmak isteyeceksiniz, doğru kararlar vermek için öncelikle kendi yeteneklerinizi keşfedin ve ona göre bir yol haritası belirleyin. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Milletvekili, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlığı ulaşılamayacak makamlar değildir, içinizden her hangi biriniz böylesine değerli ve millete hizmet makamları olan bu görevleri üstlenip ülkeye hizmet edebilir. Okul yıllarından itibaren eğer çok çalışırsanız, kitap okursanız, ortaya koyduğunuz hedeflere ulaşmak için disiplini, planlı ve programlı bir hayat şekline sahip olursanız gelecekte bu makamlara gelebilirsiniz, yeter ki hayalini kurduğunuz hedefe ulaşmak için doğru bir hayat şekli belirleyin, çok çalışın, yeteneklerinizi geliştirin” şeklinde konuştu.

Öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında dikkat etmeleri gereken hususlarda tavsiyelerde bulunan Polat, okuyan ve araştıran bir zihin dünyasına sahip bireylerin hayal ettikleri hedeflere daha kolay ulaşabileceklerinden bahsetti. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Polat, "Okul yıllarından başlayarak matematik, tarih, sosyoloji, edebiyat, şiir, roman, fizik, kimya, teknoloji gibi alanlarında kendinizi geliştirin, bunun faydalarını gelecek meslek hayatınızda mutlaka görürsünüz, bu öğrendikleriniz sizin ufkunuzu açacaktır. Özellikle tarih bilincine sahip olun, çünkü o bilinç hayatınıza doğru yön vermenize katkı sunacak. Dünyadaki teknolojik ve uzay bilimleri noktasındaki tüm gelişmeleri yakından takip edip bu alanlarda kendinizi geliştirmeniz üretkenliğinizi artırmasının yanında ülkemizin de geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Sizlerin farklı düşünceleri, tespitleri ve yaklaşımlarınız Türkiye’nin 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında ciddi katkı sağlayacaktır. Dünyaya açılmanız ve bulunduğunuz noktadan daha iyi seviyelere ulaşmanız içinde en az üç farklı dil öğrenmeniz gerekecek. Devletimizin sunduğu imkanlardan yararlanarak yurt dışına gitmeyi, farklı yerlerinde incelemelerde bulunmayı kendinize hedef seçin. Kesinlikle ‘Ben yapamam, olmaz, imkanım yok’ diye düşünmeyin yeter ki belirlediğiniz hedefe ulaşmak için kararlı ve istekli olun işte o zaman hayallerinize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bizler de gençlik yıllarımızdan itibaren ülkemizin daha da güçlenmesi, dünyayla rekabet edebilecek seviyeye ulaşması için hedefler belirledik ve bu uğurda hala mücadele ediyoruz. Mücadeleyi bırakan, kitap okumaktan uzaklaşan, kendisini yenilemeyen insanlar hayatın her evresinde kaybeder, bizler sizlerin kazanan tarafta olmanız için belirleyeceğiniz yol haritasında elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız. Sizlerden tek isteğimiz: Okul yıllarınızı faydalı geçirin, okuyun, araştırın, kendinizi sürekli geliştirmekten yana mücadele edin. Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak bu millete hizmet etmenin onurunu ve şerefini yaşıyorsam bunu kitap okumaya borçluyum. Çocukluğumdan beri okumaktan ve araştırmaktan asla vazgeçmedim, son nefesime kadarda kitap okuyacağım. Çünkü şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu topraklarını bize miras bırakan atalarımızın emanetine doğru bir şekilde sahip çıkmak için üzerimize düşen sorumlukları yerine getirmek için ciddi görevlerimiz var, bunları unutmayalım” diye konuştu.

Kendi aile ve meslek hayatında edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaşan Başkan Polat, 45 dakika süren söyleşinin sonunda öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi.