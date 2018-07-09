Battalgazi Belediyesi 1000 KW’lık güneş enerji santrali kuracak

Battalgazi Belediyesi tarafından güneş enerji santralinin kurulacağı alanda düzenleme çalışmaları başladı. Güneş Enerji Santrali’nin kurulacağı alanda incelemede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hizmete sunulacak olan santralin 1000 KW kurulu güce sahip olacağını söyledi. Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’nde kurulacak olan Battalgazi Belediyesi Güneş Enerji Santrali, hem Asfalt Plenti’nin ihtiyacını karşılayacak, hem de asfalt üretim maliyetini büyük oranda azaltacak. Yaklaşık 45 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak olan Güneş Enerji Santrali, 1000 KW kurulu güce sahip olacak. Güneş Enerji Santrali’nin kurulacağı alanda başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, GES’in kurulacağı alanda düzenleme çalışmalarının başladığını belirterek, “Burası bizim asfalt üretme tesislerimiz. Bu asfalt üretme tesislerimizi yerini bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemlerde Milli Emlak ve hazinesinde tahsis anlamında ve bu üretimi gerçekleştirme anlamında gerekli tahsisatlar yapıldı. Hemen biraz daha ilerisinde yaklaşık 45 dönüm yerin de tahsisatı Güneş Enerji Santrali kurulması noktasında yapıldı. Bizler özellikle elektrik israfı olan ve elektrikle çalışılan, işleyen yerlerimizi bu anlamda GES’in bize sunmuş olduğu kontenjan miktarındaki 1 megawatt şeklinde bir çalışma yapıyoruz. 1 megawatt güneş enerjisini buraya kurarak, buradaki elektrik masraflarını ve elektrik ihtiyaçlarını oradaki ürettiğimiz enerji ile hem elektrik parasında devleti kurtarmak, hem de çalışmadığı anda da artıya geçme olgusu anlamında çalışmaları bugün itibari ile başlatmış olduk. Gördüğünüz gibi tepenin düzeltilmesi ile ilgili çalışmalar iş makinalarımız tarafından yapılmakta olup, şu anda elektrik enerji üretme müsaadesi ilgili birimlerden alındı. Proje çalışmalarını ve ihale aşama sürecine geldik. İnşallah en kısa zamanda ihale aşamasına gelerek bir an evvel üretim anlamında buranın enerjisini karşılama anlamında çalışmalar başlatılır diye düşünüyorum” diye konuştu.