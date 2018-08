Battalgazi Belediyesi, kasap önlüğü ve et poşeti dağıttı

Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kasap önlüğü ve et poşeti uygulamasından memnun olduklarını ifade ettiler.

Kurban Bayramı’nın başlaması ile birlikte kurban ibadetini yerine getirmeye çalışan vatandaşlar, kurban kesim noktalarına akın etti. Vatandaşların kurbanlarını daha iyi şartlarda kesmeleri ve taşımaları için, kurban kesim noktalarında Battalgazi Belediyesi tarafından et poşeti dağıtıldı.

Kurban kesim noktalarında görevli kasaplara ise kasap önlüğü dağıtıldı. Görevli kasaplar ve vatandaşlar, kasap önlüğü ve et poşeti dağıtılması uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. Kurban ibadetini yerine getiren Emre Tanberk, kasap önlüğü ve et poşeti uygulamasının güzel bir uygulama olduğunu belirterek, “Battalgazi Belediyesi’nin böyle bir uygulamasından dolayı memnunuz. Umarım daha iyi şeyler olur. Ama şuan ki uygulaması açıkçası bizi çok memnun etti. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinin devamını bekliyoruz” derken, Mahmut Tanberk ise “Battalgazi Belediyesine teşekkür ederiz. Buraya kurban kesmeye geldik, Allah razı olsun poşetlerimizde yoktu, çok iyi oldu. Teşekkür ederiz her şey için. Belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon yaptıkları için. Hayırlı bayramlar dileriz” şeklinde konuştu.

Vedat Yaşar isimli vatandaş ise, “Öncelikle sayın başkanımız Selahattin Gürkan’ın kurban bayramını tebrik eder verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Allah nice kurbanlarına kavuşmayı nasip etsin. Çok güzel bir hizmet, yerinde bir hizmet kendisine teşekkür ederiz” derken bir diğer vatandaş Şahin Uslu’da, “Belediyenin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnunuz. İşte önlüktür, galoştur, maskedir, bunları bizim kasaplara ve ekibimize getirip dağıttılar. Çadırımızı kurdular, sandalyemizi getirdiler. Temizlik konusunda yardımcı oldular. Vatandaşa her türlü kurbanlık kaçmasında ekiplerini hep hazır bekletiyorlar. Bu yönden tebrik ediyorum başkanımızı ve Battalgazi Belediyesi ekibini” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi görevlilerinden Mehmet Tari, her Kurban Bayramı’nda kurban kesen vatandaşların ihtiyaçlarını belediye olarak karşıladıklarını söyleyerek, “Bu konuda vatandaşlarımız böyle bir çalışmadan çok memnunlar, başkanımıza teşekkür ettiklerini iletiyorlar” ifadelerine yer verdi.

Kurban ibadetini yerine getiren Ali Seydi Yılmaz da, “Buraya kurban kesmeye geldik. Battalgazi Belediyesi sınırları içerisindeyiz. Belediye kurban kesen vatandaşlarımıza önlük ve poşet desteği veriyor. Çevreyi bu şekilde de hijyenik tutmaya çalışıyor. Belediye başkanına ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çok güzel hizmetlere imza attığını belirten Veysel Derindağ ise, “Belediye başkanımıza gerçekten güzel hizmetler yapıyorlar. Buda bir hizmettir, buda bir hatırlatmaktır, buda bir gönül almaktır. Kendisi de şuan Mekke-i Mükerremede kutsal görevinde. Rabbim ibadetini kabul eylesin. Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden temenni ve niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.