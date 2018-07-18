Battalgazi Belediyesinden asfalt rekoru

4 bin 500 km’nin üzerinde asfalt dökülmüştür. Bu da Cumhuriyet tarihinde bir ilçedeki Türkiye rekorudur” dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından ilk olarak Konkasör Tesisi ve ardından da Asfalt Plenti kurularak hizmette verimlilik artırıldı. Battalgazi ilçesi genelinde yapılan asfalt çalışmaları, altyapısı tamamlanan ve yeni açılan imar yollarının asfaltlanması ile birlikte yoğun şekilde devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç ve Fen İşleri Müdürü Fuat Gözeneli ile birlikte Çöşnük Mahallesi’nde devam eden 11 sokakta yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada açıklamada bulunan Gürkan, Battalgazi Belediyesinin yeni bir rekora daha imza attığını belirterek, “Asfalt çalışmaları bütün Battalgazi sathına yayılmış bir şekilde 102 mahallenin bütün sokaklarında, hatta bahçe yollarında çalışmalar devam ediyor. Yapılan asfalt çalışmalarında Battalgazi Belediyesi bir rekora daha imza attı. Türkiye rekoruna imza attı. Şu ana kadar 4 bin 500 km’nin üzerinde asfalt dökülmüştür. Bu da Cumhuriyet tarihinde bir ilçedeki Türkiye rekorudur. Muhtarımızda yanımızda. Bu mahallede girmediğimiz sokağımız, caddemiz kalmadı. Şimdiye kadar bu mahalleye yıllardan beri girilmemiş ve biz hepsine girdik ve tümünü asfaltladık. Bir bu mahalle değil, 102 mahallenin bütün sokakları, caddelerinden tutunda bahçe yollarına kadar yapıldı. Bugünde Çöşnük Mahallemizde bu çalışmalar devam ediyor. Alt yapı koordinasyon merkezi işi bittikten sonra gerek Telekom, gerek doğalgaz, gerek MASKİ, gerek TEDAŞ, ilgili arkadaşlarımız hiç gecikme olmadan biran evvel vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşaması, daha sağlıklı yol güzergahlarında yürümesi ve trafik akışını seyretmesi konusunda gerekli çalışmaları başlattılar. Şu anda da Çöşnük Mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda da bu çalışmalarımız bitecek. Diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız devam etmektedir. En az 6 ekiple birlikte çalışıyoruz Battalgazi sahasında. Bu çalışmaların içine kilit taşı ekipleri dahil değildir” diyerek, vatandaş memnuniyetini esas alarak çalıştıklarını kaydetti.

Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç ise, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu bölgede altyapı bittikten sonra, hızlı bir şekilde asfalt ekibi girdi. Gerçekten güzel bir çalışma var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Böyle bir çalışma şekli yok. Belediye olarak hakikaten güzel ve hızlı bir çalışma var. Halkım adına, vatandaşım adına Battalgazi Belediye Başkanımıza ve ekibine minnettarız. Yapmış oldukları çalışmalar adına. Allah başkanımızdan razı olsun. Allah yolunu açık etsin. Her konuda rabbim işini daim etsin” dedi.

Çöşnük Mahallesi sakinlerinden Mehmet Özhan da, “Başkanımızı her konuda takdir ediyoruz. Başkanımız teşekküre layık bir başkandır. Battalgazi’ye bağlı olan köylerin hepsi kendisinden memnunlar. Canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Pütürgeliler Dernek Başkanı Hasan İnanç ise, “Battalgazi Pütürgeliler Dernek Başkanı ve eski muhtar olarak Türkiye’nin her tarafına gitmişimdir. Hakikaten Belediye Başkanımız çok güzel çalışıyor. Allah kendisinden razı olsun. Anadolu’yu anayurt yapan Battalgazi’ye layık bir Başkanımız geldi, kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.