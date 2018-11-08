Battalgazi'de asfalt çalışmaları

Battalgazi Belediyesi tarafından rekor düzeyde yapılan asfalt çalışmalarının yanı sıra yeni açılan imar yollarının yanı sıra altyapısı tamamlanan mahalle ve sokaklarda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesi'nde 3 km birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması, 3 km sıcak asfalt çalışması ve 5 km asfalt alt temel malzeme serimi tamamlanma aşamasına geldi. Ağılyazı mahalle sakinlerinden Hasan Basri Cingöz, yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, “Ağılyazı'da Battalgazi Belediyesi'nin çalışmaları çok güzel, buraların önceki durumlarına hepimiz şahit olmuştuk. Artık asfaltla birlikte kışın çamurdan, yazın tozdan kurtulduk. Başkanımız güzel çalışıyor. İhtiyaçlarımız belediyemiz tarafından gideriliyor. Hizmetlerden oldukça memnunuz. Başkanımız ve ekibi güzel çalışıyor” derken Ramazan Han'da “Öncelikle Battalgazi Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Ben Battalgazi'de oturuyorum ama buralarda çalışıyorum. Bu yoldan daha önceleri gelip gittiğimizde çamurdan başımızı alamıyorduk. Allah devletimizden razı olsun. Çalışmalardan dolayı oldukça mutluyuz. Selahattin Gürkan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yollarımızı yaptılar. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

Mahalle sakinlerinden Nurettin Göç ise, “Yollarımız yapılıyor. Battalgazi Belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Önceleri tozdan dumandan geçilmiyordu buralarda. Yollarımız çok berbattı. Ama yapılan çalışmalardan sonra çok güzel oldu. Allah razı olsun Selahattin Gürkan başkanımızdan. Kendisi çalışıyor. Biz çalışmalarından memnunuz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Battalgazi Belediyesi tarafından Tandoğan Mahallesi'nde de sıcak asfalt çalışması devam ediyor. 8 sokakta çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını dile getirdiler. Tandoğan Mahallesi esnaflarından Burak Uruç'ta, “Esnafım burada. Ben haddinden fazla yol kat ettiklerini düşünüyorum. Biz Çatyol'da oturuyoruz, aynı çalışmaları orada ve kültür mahallesinde de bekliyoruz. Battalgazi Belediyesi'ne sonuna kadar güveniyoruz” derken, Hasan Temel ise, “Tandoğan sakinlerindenim. 30 yıla yakındır buradayım. Yapılan çalışmalardan memnunuz, çalışıyor bizim belediye reisimiz” diye konuştu.