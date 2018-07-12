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12 Temmuz 2018 17:31

Battalgazi’de asfalt çalışması yapılıyor

Battalgazi Belediyesi tarafından yeni açılan imar yolları ile altyapısı yenilenen yolların asfaltlanması çalışmalarına devam edildi.

Battalgazi’de asfalt çalışması yapılıyor

12 Temmuz 2018 17:31

Bu kapsamda Tandoğan Mahallesi’nde 4, Hacı Abdi Mahallesi’nde ise 2 olmak üzere 6 sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.


Battalgazi ilçesi genelinde yeni açılan imar yollarının yanı sıra altyapısı yenilenen sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tandoğan ve Hacı Abdi Mahalleleri’nde de sıcak asfalt çalışmalarına devam etti.


Tandoğan Mahallesi’nde yeni açılan imar yollarını asfaltlayan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacı Abdi Mahallesi’nde de altyapısı yenilenen sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.


Hacı Abdi Mahallesi Muhtarı Mehmet Çolak, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Haci Abdi Mahallesi muhtarı olarak, Battalgazi Belediyesi ile bir aileyiz. Aile olduğumuz içinde mahallemizin her sorunlarını Battalgazi Belediyesi’ne bildiririz. Battalgazi Belediyesi’nin bütün birimlerine ve başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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