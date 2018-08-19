Battalgazi’deki tarihi mekanlara ziyaretçi akını yaşanıyor

Battalgazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla müzelere ziyaretçi akınını göz önünde bulundurarak, müzeleri açık tutacak. Bu kapsamda Kurban Bayramı’nın ilk günü kapalı olacak olan Eskimalatya Yaşam Müzesi, Zanaatlar Müzesi ve Tahtalı Hamam Müzesi, bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçilere açık olacak.

Battalgazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınını gözönünde bulundurarak, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nı Kurban Bayramı süresince saat 10.00 ila 20.00 saatleri arası açık tutacak. Eskimalatya Yaşam Müzesi, Zanaatlar Müzesi ve Tahtalı Hamam Müzesi, bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçilere açık tutulacak. Bayram öncesi Kurban Bayramı tatilini Malatya’da geçirecek olan vatandaşlar, tarihi mekanlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Amasya’dan geldiğini belirten Nizami Öztürk, Battalgazi ilçesindeki tarihi mekanları gezerek, “Avanos’tan geliyoruz. Çok memnun kaldık. Gayet güzel ve bakımlı. Bizim o bölgede de var. Sarıhan dediğimiz han var sanırım buranın devamı. Teşekkür ediyoruz yapanlardan” derken, Rabia Doğaç ise, “Malatya Yeşilyurtluyum. Battalgazi’ye ikinci gelişim. Çok güzel buldum. Tarih kokuyor. Malatya gerçekten çok değerli bir il. Anadolu’nun Paris’i. Bayram ve dışında da gelen misafirlerimizi gezdireceğiz. Görmediğimiz ve bilmediğimiz farklı kelimeler var ve onları öğreniyoruz. Tarihimizi öğreniyoruz. Eskiden kullanılan şeyler bize çok farklı geliyor” şeklinde konuştu.

Muğla Marmaris’ten geldiğini belirten Lale Kaya da, “Marmaris’ten geldim. Kendim Malatyalıyım ama 23 senedir Marmaris’te yaşıyorum. İlk defa gördüm burayı. Harika, muhteşem. Çok hoşuma gitti. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fransa’dan Malatya’ya geldiğini belirten Mustafa Kara ise, “Fransa’dan geliyorum ve Malatyalıyım. Çok güzel olmuş. Canlandırma süper olmuş. Heyecanlıyız ve eskiyi yaşıyor gibiyiz” ifadelerini kullanırken, Nesrin Kara da “Fransa’da yaşıyoruz. 11 senedir Malatya’ya gelmiyorum. Gezme fırsatımız olmadı. Battalgazi Belediye Başkanımıza hakikaten teşekkür ediyorum. Bizim için eski tarihimizi yaşamak hakikaten çok önemli” dedi.

İzmir’den gelerek Battalgazi ilçesini gezdiğini belirten Hasan Aytekin ise, “İzmir’den geliyorum. Malatya’dan evliyim ve ilk kez buraya geldim. Kervansaray hakikaten çok hoşumuza gitti. Tarihimizi korumak çok güzel. Bizim tarihimiz çok ama tarihimizi maalesef korumuyoruz diye düşünüyorum. Kervansaray hakikaten aslına uygun olmuş ve tarihi bazı geçmişteki yaşananları yansıtmak hakikaten çok güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.