Bir gelenek ve binlerce gülen çocuk

Şimdiye kadar yaklaşık bin 500 kişiye bu oyunları ulaştıran Malatya Kent Konseyi’ne hem çocuklar hem de aileleri teşekkürlerini ifade etti ve bu etkinliğin Malatya’nın her yerine ulaştırılması talebinde bulundu. Kiltepe Mahallesinde düzenlenen program da konuşan Kuran Kursu görevlisi Recep Dağ, çocukların birbirleriyle iletişim içinde olmasını sağlayan, sosyal aktivite gerçekleştirmelerine imkan veren, sokak oyunları etkinliğinin günümüz için değerli bir amaç taşıdığını dile getirdi. Dağ, bu etkinliklerin öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artması açısından önemli olduğunu belirterek etkinliği düzenleyen Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür etti. Çocuklara geleneksel oyunları hatırlatmak ve oynamaları için imkan oluşturmak amacıyla düzenlenen programda çocuklar doyasıya eğlendi. Yakan top, Topaç, İstop gibi oyunların oynandığı program sonunda oyuncaklar çocuklara hediye olarak verildi.

Sokak oyunları programı etkinliğine katılan çocuklar doyasıya bir gün yaşadıklarını belirterek kendilerine bu imkanı tanıyan Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür etti.