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21 Haziran 2018 17:43

Boutaib dünya kupasında boy gösterdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı forvet oyuncusu Khalid Boutaib, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda grupta Portekiz ile oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev aldı.

Boutaib dünya kupasında boy gösterdi

21 Haziran 2018 17:43


B Grubu’nda ilk maçta İran’a 1-0 kaybeden Fas, grubun ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.


Karşılaşmanın ilk yarısını Cristiano Ronaldo’nun 4. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamlayan Portekiz, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Portekiz, grupta puanını 4’e yükseltirken, Fas Milli Takımı, her iki karşılaşmayı kaybetti ve grubun son sırasında yer aldı. Grubun son sırasında bulunan Fas Milli Takımı, grupta son maçını İspanya’ya karşı oynayacak. Fas Milli Takımı’nın gruptan çıkma şansı kalmadı ve oynayacağı İspanya maçıyla birlikte turnuvaya veda edecek.


İran karşılaşmasında görev almayan Khalid Boutaib, 69. dakikada yerini Ayoub El Kaabi’ye bıraktı. Boutaib, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig’de 12 gol kaydetti. Faslı futbolcu, Dünya Kupası Elemeleri’nde ise 4 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.




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