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21 Kasım 2017 16:12

Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır’dan E. Yeni Malatyaspor için güçlü yönetim vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Malatya’da aylık olarak yayımlanan bir derginin yeni çıkacak sayısına yaptığı açıklamada, E.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır’dan E. Yeni Malatyaspor için güçlü yönetim vurgusu

21 Kasım 2017 16:12

Yeni Malatyaspor yönetiminin daha da güçlü olması gerektiğini belirterek, “Takımımız Süper Lig’de, tabi ki her zaman yönetimin daha da güçlü olması herkesin arzusu. Daha ciddi rakamlar ortaya koyabilen, oluşturabilen gelir, yani daha büyük bütçe ayırabilen yönetimler her zaman arzu edilir” dedi.


Şu anki yönetimin başarılı olduğunu ve övgüyü hak ettiğini belirterek sözlerine başlayan Çakır, “Şu ana kadar arkadaşlarımızın da başarısı olarak da bakıldığı zaman bir başarıları var, yani övgüyü hak ediyorlar. Biz her her zaman yapıcı olmalıyız ama bir eksik gördüğümüz zaman onu da uygun bir dille uyarmamız lazım. Takımın hiçbir zaman iç işlerine şimdiye kadar müdahalemiz olmadı. Biz daha geri plandayız. Başarıyı tamamen yönetim ve teknik heyetin olarak görüyoruz. Biz Malatyaspor’un hep yanında durmaya çalışıyoruz. Takım bu hafta yenildi ama bazı şanssızlıklarla puan kazandığımızda, kaybettiğimiz de oldu ama neticede futbol böyle bir şey. Önümüzde çok iddialı, riskli maçlar var. İlk yarıya kadar götürüp görmesi lazımdır. Yönetimin de değerlendirmesi lazım. Dediğim gibi Malatya’nın ortak bir sevdası Malatyaspor’a zarar verecek bir açıklamayı doğru bulmuyorum. Hiç bir zaman yönetimin moralini bozacak açıklamalar doğru değil. Dolayısıyla biz her zaman yanındayız takımımızın” dedi.



“Bizlere düşen bu arkadaşlarımıza sahip çıkmak”


Yeni Malatyaspor’a şahıs basında bakılmaması gerektiğini belirten Çakır, sözlerini şöyle tamamladı: “Malatyasporla ilgili eleştiriler tabi ki oluyor ama buna bir yönetim olarak, şahıs olarak hiçbir zaman bakılmaması lazım. Bu takım Malatya’nın takımı. Malatyalıyım diyen kim olursa olsun, hatta Malatyalı olmayıp da bu takımı tutan çok kişi var, bölge takımı haline gelmiş bir takım aslında. Dolayısıyla bizlerin temel hedefi de Malatyaspor’un başarısı, Süper Lig’de kalıcı bir takımın oluşması. Yoksa şahıs bazında bakmamak lazım. Şuan da Adil Gevrek başkanlığında yönetimde yer almış arkadaşlarımız var. Bizlere düşen, kamuoyuna düşen bu arkadaşlarımıza sahip çıkmak, arkalarında durabilmektir. Yönetimde geçmişte görev alan arkadaşlarımız da oldu. Bu arkadaşların da başarıları var. 2 şampiyonluk yaşattılar. Takımımız Süper Lig’de, tabi ki her zaman yönetimin daha da güçlü olması herkesin arzusu. Daha ciddi rakamlar ortaya koyabilen, oluşturabilen gelir, yani daha büyük bütçe ayırabilen yönetimler her zaman arzu edilir.”




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