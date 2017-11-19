Büyükşehir Belediyesi iki hizmet kalite belgesi daha aldı

Daha önce kurumsallaşma adına yaptığı uygulamalarla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alan Büyükşehir Belediyesi şimdi de Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi aldı.

Büyükşehir Belediyesinin bilgi güvenliğine yönelik yaptığı çalışmalar ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, müşteri memnuniyetine yönelik yaptığı çalışmalar ise 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ile tescillendi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından tescillenen belgeler, TSE Grup Başkanı tarafından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan’a verildi.

Belgelerin verilmesi sırasında bir konuşma yapan TSE Grup Başkanı Ömer Eyüpoğlu, Büyükşehirlerde kaliteli hizmet noktasında bir yarış olduğunu belirterek, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’nin çok önemli belgeler olduğunu söyledi.

Eyüpoğlu, “Büyükşehir belediyelerimizde milyonlarca bilgi kaynağı var. Bu bilgilerin doğru kişiler tarafından kullanılarak, art niyetli insanların eline geçmesini önleyecek bir alt yapının kurulması çok önemli. Bu altyapının uluslararası bir standartta kurulması büyük önem taşıyor. Müşteri memnuniyeti olarak da halkın tamamını görüyoruz. İnsanların belediye ile irtibatları, taleplerinin karşılanması, bilgi alışverişini kapsıyor. Burada vereceğimiz her iki belgenin de belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yıldır Türk Standartları Enstitüsüyle çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ise amaçlarının vatandaşlara yönelik hizmetlerde etkinliği arttırmak olduğunu söyledi.

Turan, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizim için ortaya koyduğu vizyon ve misyon dahilinde hareket ediyoruz. Belediyelerin yaptığı hizmetler, sonuç odaklı, hesap verilebilir, şeffaf olması gereken hizmetler. Bu hizmetleri yaparken uluslar arası standartları yakalamak da bizim için önemli. TSE ile çalışmalarımıza 9001 ile başladık. Sonrasında 14001 ve Çevre Yönetimi adına çalışmalarımızla devam ettik. Önümüzdeki dönemde yani 2018’de de planlamalarımız var. Bu planlamalarımızda ulaşım, sosyal sorumluluk alanları, iş sağlığı ve iş güvenliği gibi konular var. Burada belge almaktan ziyade o belgenin gerektirdiği nitelikteki standartları sürekli olarak korumak çok önemli. Vatandaş memnuniyetinde arkadaşlarımız bir yıldır çok önemli çalışmalar yaptılar. Bu kalite yolcuğunda bize rehber olan TSE İl Müdürlüğüne ve ekibine teşekkür ediyoruz. Vatandaşımız hizmetin en iyisine en kalitesi layık" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından TSE Grup Başkanı Ömer Eyüpoğlu tarafından ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile 10002 Müşteri (Vatandaş) Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan’a takdim edildi.