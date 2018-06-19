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19 Haziran 2018 17:14

Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı toplantısına yaptığı 2.

Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarına devam ediyor

19 Haziran 2018 17:14

birleşimle devam etti.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Saat 14.00’de gerçekleştirilen 2. birleşimde, gündemde bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya bırakıldı.


Başkan Polat’a yetki


Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan bazı yatırımlardan kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi kullanılması için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yetki verdi.


Gündemde bulunan imar ağırlıklı maddelerin birçoğu görüşülerek karara bağlanırken, 20 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’de 3. Birleşimin yapılmasına karar verildi.




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