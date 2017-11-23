Büyükşehir’den Akçadağ ile Yazıhan arasında alternatif yol

Çalışmalara başlanan ve 11 km’lik kısmı açılan yolun tamamlanması ile birlikte, Hekimhan-Sivas üzerinden havaalanı yolu 24 km, Kayseri yolu ise 25 km kısalacak. Yolun 11 kilometrelik bölümü 15 metre genişliğinde açıldı.

Toplam 37 km uzunluğundaki yol, Malatya - Ankara karayolunun Akçadağ ilçesi Kağıt Fabrikası’ndan başlayıp, Malatya - Sivas karayolunun Yazıhan ilçe girişinde sona erecek. Güzergahı boyunca birçok mahallenin de faydalanacağı yol, trafik yoğunluğunun azaltılmasının yanı sıra bölgenin düzenli gelişmesine de önemli katkılar sunacak.

Akçadağ-Yazıhan arasında açılan yol ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bu yolun ulaşım ve gelişim yönünden stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Malatya’nın geleceğini şimdiden planladıklarını kaydeden Başkan Çakır, 37.1 km uzunluğundaki yolun 11 km’lik bölümünün açıldığını, diğer bölümünün ise önümüzdeki yıldan itibaren hızlı bir şekilde açılacağını belirtti.

Çakır, “Büyük bir gelişim ve değişim yaşayan ilimiz, batı istikametine doğru daha yoğun bir gelişim gösteriyor. Biz bu gelişimin daha sağlıklı bir şekilde büyümesi için plan ve projelerimizi hazırladık. Yol projeleri bu gelişimi doğrudan etkiliyor.Akçadağ-Yazıhan arasında açmaya başladığımız yeni yol, kuzeyden gelen araçlarımızı daha kısa mesafede hava limanı ve Malatya-Kayseri yoluna ulaştıracak. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak. Malatya’nın batı trafiği rahatlayacak. Kuzey Kuşak yolu üzerinden Malatya-Sivas karayoluna çıkacak araçlar buradan da Malatya-Kayseri yoluna gidebilecekler. Malatyamız için hayırlı olsun” diye konuştu.