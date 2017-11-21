Büyükşehirden Battalgazi ve Kale’ye yeni köprüler

Sağlıklı şehirleşmenin en vazgeçilmez unsuru olan yol çalışmaları noktasında Malatya’da önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan köprü projelerini de bir bir hayata geçiriyor.

Bu noktada Büyükşehir Belediyesi tarafından Battalgazi’de Pelitli ve Hasırcılar Mahalleleri ile Kale ilçesinde Kale ve Bent mahallelerine yeni köprüler yapıldı.

Pelitli mahalle yolu üzerine 19 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 4 metre yüksekliğinde, tek gözlü yeni bir köprü yapıldı. Hasırcılar Mahallesinin ulaşımını sağlayacak köprü ise 20 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde inşa edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kale ilçesinde de iki köprü yapılarak hizmete sunuldu. Köprülerden, Kale mahallesine 12 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, 4 metre yüksekliğinde yapıldı. Bent Mahallesinde yapılan köprü ise 11 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 2.5 metre yüksekliğinde.

Köprü çalışmalarının yapıldığı noktalarda dolgu ve çevre düzenleme işleri devam ediyor. Bazı köprülerin daha güvenli olması için taş duvar yapımı ise yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

En önemli sorunumuzu Büyükşehir çözdü

Kale ilçesinde yapılan köprü çalışmalarını değerlendiren mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesinin Kale ilçesinde ulaşım sorunlarının çözümü noktasında çok önemli çalışmalar yaptığını söylediler.