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11 Ocak 2017 18:25

Büyükşehir’den bayan gazetecilere özel kutlama

Büyükşehir’den bayan gazetecilere özel kutlama

11 Ocak 2017 18:25

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi tarafından düzenlenen programla Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Yerel yöneticiler olarak kadınlara her zaman ayrı bir değer veriyoruz” dedi.
Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezindeki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’la birlikte Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile bazı daire başkanları, şube müdürleri ve Malatya’da görev yapan bayan gazeteciler katıldı. Bayan gazeteciler programın düzenlenmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Çakır, “Yerel yöneticiler olarak kadınlara her zaman ayrı bir değer veriyoruz. Yapmış olduğumuz tesislerde kadınlara yönelik, onların katılabileceği, istifade edebileceği kurslar açıyoruz. Ayrıca sadece bayanlara yönelik mekanlar inşa ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi. Tamamen bayanlara yönelik olan burada, El sanatlar başta olmak üzere enstrüman kursları ile çeşitli sanatsal ve mesleki kurslar ve spor imkanı var” diye konuştu.
Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Çakır, “İşin mutfağında olan ve hava şartları ne olursa olsun gece gündüz demeden emek veren çok değerli basın çalışanlarının günlerini tebrik ediyorum. Dün bir program yapmıştık ama bu daha anlamlı oldu. Malatya’mızda basın sektöründe çok sayıda çalışan bayan gazeteci var. Bu sayının da mutlaka artması lazım ve her geçen gün de arttığını görüyoruz. Tekrar Çalışan Gazetecilerin Gününü tebrik ediyorum” dedi.
Çakır’ın konuşmasının ardından pasta kesilerek, müzik dinletisi gerçekleştirildi.



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