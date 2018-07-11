Çakır’dan bakanlık değerlendirmesi

İlerleyen dönemlerde Malatyalı vekillere iyi görevler verileceği kanaatindeyim” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC)’ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGTC Başkanı Kemal Deniz, Çakır’ın, basın mensuplarını önemsediğini kaydederek, gündeme dair konuştu. Deniz, “ Türkiye, hepimizin de şahit olduğu gibi çok önemli bir dönemden geçiyor. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı Sistemimizin ülkemize, milletimize, Ortadoğu coğrafyasına ve Müslüman coğrafyasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnanıyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yeni sistemle mutlaka daha yükseklere uçacaktır. Ve mazlum milletlerin umudu olmaya devam edecektir. Bu dönemde, Cumhurbaşkanımızın, Devlet Başkanımızın yol arkadaşı olarak görev alan ve yakın zamanda yemin töreninde bulunmuş olan milletvekili Ahmet Çakır Bey’i burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Bu törenlerden sonra ilk kez bizim cemiyetimize gelmiş olmasında da mutlu olduk. Kendisinin gazetecilere ve basın mensuplarına vermiş olduğu değeri göstermiş olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dönüm noktalarından birini yaşadığını kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Türkiye’nin yeni yönetim sitemine geçmesi dünyanın çok dikkatle izlediği bir süreci birlikte yaşadık. 24 Haziran seçimlerinde Malatya’da öncelikle sakin, huzurlu bir seçim ortamı geçti. Basınımızın hem seçim sürecinde hem de çalışmalarda yakinen takip etmesi ve halkımızı bilgilendirmesi çok önemliydi. Bu vesileyle bütün basınımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’de Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçme mecburiyeti oldu. Türkiye büyük sıçramaları gerçekleştirdi. Artık Türkiye dünyada büyük bir siyasi aktör. Bunu herkes kabul ediyor. Türkiye artık kendi çizgilerini koyan, kendi ulusal çıkarlarını uzun vadeli hesaplayabilen ve büyük düşünen bir ülke. Kendi sanayisini geliştiren, kendi tarımını büyüten bir Türkiye var. Bir yandan da Türkiye’nin mücadele ettiği çok güçlü yapılar var. Bunların perdede görüneni taşeron terör örgütleri. Bunların başında FETÖ, PKK, YPG, ve DEAŞ’ var veya buna benzer marjinal sol örgütler var. Bunların hepsinin bir araya gelebilmesi Türkiye’nin gelişmesine karşı, Türkiye’nin büyümesine karşı terör örgütlerinin zaman zaman bir araya geldiğini de görüyoruz. aslında bunları bir araya getiren var. Türkiye’nin büyümesini istemeyen, Türkiye’nin terörle meşgul olmasını isteyen yapılar var. AK Parti’yle, Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte bütün dış ve iç bu vesayet yapılar, terör örgütleri ciddi manada Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi karşısında yenilgiye uğradı. Artık Türkiye Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle birlikte daha güçlü hale geliyor. Daha hızlı karar alabilen, kararları daha hızlı uygulayabilen bir hale geliyor” şeklinde konuştu.

Malatya hakkındaki çalışmaları ve yatırımları da değerlendiren Çakır “Tabi ki öncelikle ülkemizin huzuru, güçlü ekonominin olması, terörü yenen bir Türkiye’nin bölgede güçlü bir aktör olacağı bir gerçek. Bu vesileyle bizlere güvenerek meclise yollayan bütün hemşehrilerimize layık olmak için, ülkemizin çıkarlarına uygun mecliste üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapacağız. Bir yandan da ülkemizin gelişmesi, büyümesindeki bu hizmet ağında ilimizde de gelecek olan yatırımları en iyi şekilde takip ederek, yarım kalan veya devam eden projelerin daha hızlandırılması noktasında, yeni projelerin hayata geçirilmesi, bunlara daha fazla kaynak ayrılması noktasında bizler de bütün milletvekillerimizle birlikte Malatya’da yapılan bütün yatırım ve çalışmaları her alanda yakinen takip ediyoruz. Bunların daha iyi bir şekilde ilimize gelmesi için gayret edeceğiz. Yeni dönemin ilimiz ve bölgemiz için daha çok hizmet ve yatırımın geleceği bir dönem olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni kabineyi de değerlendiren Çakır, “Geçtiğimiz dönem Malatyalı Bakanımızın ve Genel Başkan Yardımcımızın olmasıyla birlikte hem genel merkezde, hem de bakanlıklarda üst düzey bir temsilciliğimiz vardı. Genel Başkan Yardımcımız şuan itibari ile görevine devam ediyor. Bakanımız sistem gereği ve milletvekillerinin bakan olamaması nedeniyle bakan olamadı. Biz hem ilimizi, hem ülkemizi düşüneceğiz. Cumhurbaşkanımızın şuan ki oluşturmuş olduğu kabinede bir Malatyalının olmasını hepimiz yürekten isterdik. Bülent Tüfenkci bakanımızda gerçekten görev yapmış olduğu süre içerisinde güven verdi. Yapmış olduğu hizmet, Çalışmalarla bakanlıkta yaptığı görev süresince bir eleştiri bulamazsınız. Artı yönleri vardır ama eksi yönlerini bulamazsınız. İlerleyen dönemlerde Malatyalı vekillere iyi görevler verileceği kanaatindeyim. Sadece Bakanlıkla bunların sınırlı olduğunu düşünmemek lazım. Birçok görevler, oluşturulacak olan komisyon görevleri var. Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışma komisyonları oluşturulacak. Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız inşallah buralarda görev alırlar diye düşünüyorum. Bizlerin şimdiye kadar makam için hiçbir şekilde beklentisi olmadı. Ülkemiz ve ilimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa bu konuda elimizden gelenleri yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tabi gönül isterdi Malatya’dan bir bakanın olmasını ve ya bakanımızın devam etmesini” diye konuştu.