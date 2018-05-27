Çalık iftarını halkla birlikte açtı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Battalgazi Belediyesi iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi. 15 Temmuz Millet Meydanı’nda kurulan Battalgazi Belediyesi iftar çadırında vatandaşlarla sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada vatandaşlara iftar yemeği dağıttı. Ramazan ayının Battalgazi ilçesinde çok güzel geçtiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Battalgazi Belediye Başkanım Selahattin Gürkan’a ve emeği geçen bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Maşallah bereket sofrası olmuş. Bütün kardeşlerimizin Rabbim tuttuğu oruçları kabul, dualarını makbul eylesin. Belediye başkanımın da hayırlarını kabul eylesin. Kardeşliğe vesile olsun bu Ramazanlar” şeklinde konuştu. İnönü Stadı’nın Millet Bahçesi olarak Yeşil Kuşak Projesiyle bütünleşmesi ile birlikte çok daha güzel bir hal alacağını belirten Çalık, “Cumhurbaşkanımızla beyanname hazırlanması esnasında Millet Bahçesi Projesi vardı ve Cumhurbaşkanımızda bir arzumuz oldu. Malatya’ya da bu millet bahçesinin yapılmasını arzu ettik, oda Malatya’nın bu talebini kabul etti. Malatya eski İnönü Stadyumu, yeni Millet Bahçesi olarak adlandırılacak ve inşallah nasip olursa orada vatandaşlarımızın spor, gezme ve dinleme mekanları olacak. Yeşil Kuşak Projesiyle de stadyum bütünleştiğinde o millet bahçesi çok daha güzel hal alacak. Biz, sadece Milletin bahçesi olarak görmeyeceğiz, sadece o bahçeye millet ismi vermiyoruz. Başkaları gibi ittifakın adını millet koyarak kendimiz gayri milli olmuyoruz. Biz, yerli ve milli bir partinin evlatları olarak hizmetimizde milli olarak yapıyoruz. Bahçemizin adını da millet bahçesi koyuyoruz. İstanbul’da, Gaziantep’te, Trabzon’da millet bahçeleri yapılıyor, inşallah milletimize layık oluruz. Rabbim gücümüzü, kuvvetimizi arttırsın inşallah” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, “Çok güzel bir ortam, emeği geçenlerden başta başkanımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun. İnşallah daha güzel Ramazanlarda, daha güzel organizasyonlarla bir arada olmayı diliyorum. Malatyalılar olarak birlik ve beraberliğimizi koruyarak, daha güzel günlerde buluşmak diliyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, vatandaşların Ramazanını tebrik ederek, “Allah milletimizin tuttuğu orucu kabul etsin. Ramazan ayı münasebetiyle tüm İslam alemine barış ve huzur gelsin diyorum. Cenabı Allah tutuğumuz oruçları kabul etsin. Allah milletimize sağlık, huzur ve mutluluk nasip etsin” diye konuştu.