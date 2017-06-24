Çalık’tan çocuk ve yaşlılara bayram ziyareti

Çalık, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte önce Sevgi Evlerine giderek burada kalan çocuklarla bir araya geldi. Çocukların evlerine misafir olan Çalık, burada sohbet edip, bayramlaştı.

Küçük çocuklarla yakından ilgilenen Çalık, gençlerle ise uzun süre sohbet etti.

Çalık, daha sonra Malatya Huzurevine geçerek burada yaşlılarla bayramlaştı. Yaşlılara yakın ilgi gösteren ve karanfil hediye eden Çalık, uzun süre yaşlılarla sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.

Çalık burada yaptığı konuşmada bayramlarda en çok mutlu olması gereken çocuklar ve yaşlıları ziyaret ederek bayramlaştıklarını belirterek "Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bugün sosyal devlet anlayışının zirve yaptığı, sosyal devlet anlayışının yeniden bu topraklarda köklü olarak yaşatıldığı bir dönemdeyiz. Sevgi Evlerini ziyaret ettiğimizde mutlaka yüreğimiz buruklaşır. Ama devletimizin bu konudaki hizmetlerini ve sağlamış olduğu imkanları görünce de mutlu oluyoruz. Evlatlarımız en iyi imkanlarla yetiştiriliyor. Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm Malatyalı hemşehrilerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi.