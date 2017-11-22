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22 Kasım 2017 17:30

Çamlıca Okullarında seçim heyecanı

Çamlıca Okulları Malatya Kampüsünde öğrencilere demokrasi kültürünü öğretmek ve geliştirmek amacıyla başkanlık seçimi yapıldı.

Çamlıca Okullarında seçim heyecanı

22 Kasım 2017 17:30


2017-2018 eğitim-öğretim yılı öğrenci meclis başkanlığı için, önce oy çokluğuyla seçilen 21 sınıf temsilcisinden 7 öğrenci okul başkanlığı için adaylıklarını koydular. 13-17 Kasım tarihleri arasında adayların yoğun propaganda çalışmalarının ardından da seçime gidildi. Adayların kıyasıya yarıştığı seçim öncesinde, ilkokul rehber öğretmeni Gizem Akçin ilkokul öğrencilerine ve ortaokul rehber öğretmeni Nebahat Karatepe ise ortaokul öğrencilerine oylamanın nasıl yapılacağını, gizli oy yönteminin ne olduğunu anlatarak, öğrencilere demokrasinin özgürlük ve eşitliğinin faydalarını ifade etti. Oy verme işlemi Okul Müdür Yardımcısı Ferdi Polat gözetiminde başladı. Nefeslerin tutulduğu oy sayımının ardından sonucu açıklayan Polat, yapılan oylama sonucunda ilkokulda 3/C sınıfı öğrencilerinden Helin Ecrin Alaca ve Ortaokulda 6/B sınıfı öğrencilerinden Simay Akçin’in okul başkanlığına seçildiğini duyurdu.


Çamlıca Okulları Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç yapılan törende; oy veren, sandık kuruluna, oy sayımında görev alan öğrencilere teşekkür ederek seçilen ilkokul ve ortaokul başkanlarını tebrik etti.




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