Cemal Gürsel’de yaşanan olaya ortak tavır

Provokatif eylemin izlerinin silinmeye çalışıldığı Cemal Gürsel Mahallesinde hane sahipleri tarafından kapıların üzerindeki çarpı işaretleri boyanarak temizlenirken, mahalleyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ayak üstü bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra İHA mikrofonlarına yaşanan olayı ve konulan ortak tepkiyi değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya bir huzur ikliminin olduğunu, bunu bozmak isteyenlerin olabileceğini söyledi.

“Bize düşen bu tür eylemlere fırsat vermemektir”

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ile karşılaşmalarının tamamen güzel bir tesadüf olduğunu belirten Çakır, “Belli evlere çarpılar atılması işi, sıradan akli dengesi yerinde olmayan birinin de işi olabilir, çok profesyonel bir şekilde provokatif amaçlı da yapılmış olabilir. Her zaman için radikal yapılar bu tür eylemlere girişebiliyor. Bunun o tarafı, bu tarafı diye bir şey yok. Bizim huzurumuzu bozacak bütün eylemlerin her zaman karşısındayız. Malatya birlik ve beraberlik noktasında bunu bugüne kadar son derece başarılı bir şekilde yaptı ve bir huzur iklimi ortaya çıktı. Bunu zaman zaman görüyoruz aslında ilk olan bir şey değil. Belki onlarca defa tekrarlanan bir şey, artık insanların güldüğü bir eylem haline dönüştü. Ama bu ve buna benzer insanların kutuplaşması anlamında yapılan eylemler yapılabiliyor. Bu mezhepsel anlamda olsun, ırk anlamında olsun. Biz ülke olarak artık bunları aştık. İnsanlar artık daha bilinçli. Daha vatanına, milletine, devletine ve barışa sahip çıkıyor. Bize düşen bu tür eylemlere fırsat vermemektir” dedi.

Aslen Malatya olan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise Cemal Gürsel Mahallesinde yaşanan olayların kendilerinin takibi altında olduğunu söyledi.

“Yaşanan bu olay bizim takibimiz altında”

Yaşanan olayın aydınlatılması noktasında Türk adaletine güvendiklerini belirten Erdem, “Benim annem de babam da Malatyalı. Yaşanan bu olay bizim takibimiz altında. Tespitinin yapılması yönünde de bundan sonra emniyet müdürümüzle de gerekli görüşmeleri yapacağız. Rabbim Türk milletine birlik ve beraberlik nasip etsin. Asla ve alsa o kötü günleri tekrar yaşatmasın. 15 Temmuz hain darbe gecesi, aslında Türk milletinin ne kadar kenetlendiği noktasında önemli bir işaret oldu. Türk milleti el ele verdi, bunda sonra da el ele verecek” şeklinde konuştu.

“Biz buna hiçbir zaman izin veremeyeceğiz”

MHP İl Başkanı Bülent Avşar da birlik beraberlik mesajı vererek, “Biz de burada MHP İl Başkanlığı olarak Cemal Gürsel Mahallesinde yaşanan bu olayı kınıyoruz. Şunu herkes bilsin ki Malatya yıllardır alevisiyle sünnisiyle kardeş bir şekilde yaşıyoruz ve bu ayrışmayı hiç grup beceremeyecektir. Biz buna hiçbir zaman izin veremeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Bu çarpı Malatya’mızın bütününe atılmıştır”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise olayı yapan ya da yapanların en kısa sürede tespit edilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, “Bunu yapan yada yapanların en kısa sürede tespit edilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Biz bu topraklarda bir olarak, beraber olarak yaşadık, bundan sonra da öyle olacak. Yeşilyurt Belediyesi olarak dün akşamdan beri buraya geldik, kardeşlerimizle görüştük. Sabah da atılan çarpıların temizlenmesiyle ilgili bütün çalışmaları bitirdik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu çarpı Cemal Gürsel’deki 13 evimize değil, Malatya’mızın bütününe atılmıştır” diye konuştu.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem mahalledeki çocuklara oyuncak verdiler.