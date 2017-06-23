CHP İl Başkanı Kiraz basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi

Programda bir konuşma yapan İl Başkanı Enver Kiraz, Ramazan ayının huzurun, barışın, kardeşliğin ve paylaşmanın ayı olduğunu ifade ederek gelen şehit haberleri ve terör olayları nedeniyle Ramazan ayının huzur içerisinde geçirilemediğini söyledi.

Ramazan ayı içerisinde Türkiye ve Malatya gündeminin yoğun olduğunu kaydeden Kiraz, ‘Adalet Yürüyüşü’ne değinerek "CHP’nin başlattığı Adalet Yürüyüşünü sadece CHP gerçekleştirmiyor. Adalet yürüyüşümüz, adaleti arayan bir çok siyasi partinin, STK’ların ve çeşitli kesimlerin desteği ile devam ediyor” ifadelerini kullandı.

CHP Malatya İl Teşkilatı olarak kendilerinin de Malatya’da Adalet Yürüyüşüne destek verdiklerini söyleyen Kiraz, yürüyüşe devam edeceklerini belirtti.

Malatya Valisi Mustafa Toprak’ın Valiler Kararnamesiyle merkeze çekilmesine de değinen Kiraz, “Bir yıl dolmadan Valimiz merkeze alınıyor. Son üç yılda üç tane Vali değişti. Valilerin çok sık değişmesi bir il açısından avantajlı bir durum değil. Dolayısıyla bunların iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bir valinin bir ile gelmesiyle o ili tanıması, öğrenmesi zaman alıyor. Bu tür atamalarla kent kaybediyor. Diğer taraftan Malatyalılar da Vali Toprak’ın neden merkeze çekildiğini merak ediyor, bu noktada siyasilerin baskısı var mı, yok mu? Konu hakkında bir açıklamanın yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.