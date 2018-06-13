Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz seçim çalışmaları kapsamında Kuluncak’ı ziyaret ederek destek istedi. Burada konuşan Kiraz, “Bir seçim ve bayram arifesinde hem projelerimizi hem de politikalarımı anlatmak için Kuluncak’a geldik. Seçim çalışmalarını ara vermeksizin sürdürüyoruz. Her aday arkadaşımız şuan bir bölge de çalışmalarını sürdürüyorlar. Öncelikle bir bayram arifesinde olduğumuz için bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Bu bayramın ülkemiz için, insanlarımız için huzur, mutluluk getirmesini, hepimizin kardeşçe bütünleştiği birleştiği bu ülke de birlikte yaşama kültürünü, hakkın hukukun yerini bulduğu günler getirmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

24 Haziran seçimlerine değinen Kiraz, “24 Haziran da bir seçim yapacağız. Biz gittiğimiz her yerde ifade ettik. Birincisi bir buçuk sene seçime varken bir sabah kalktı biz ülkeyi yönetemiyoruz dedi. Türkiye dibe vurdu, ekonomi, işsizlik, eğitim sorunları artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce 81 milyonu kucaklayacak, kimseyi dışlamayacak bir Cumhurbaşkanı adayımız var. 10 gün sonra 24 Haziran’da Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı yapacağız. Artık bu kötü gidişata hep birlikte güçlü bir şekilde tamam diyeceğiz. Ve Cumhurbaşkanımız Muharrem İnce olacak. Diğer taraftan bir oy daha kullanacağız, o da milletvekilliği seçimi. Bir seçim bildirgemiz var. Geçmişte olduğu gibi bugün de seçim bildirgemizi taklit etmek isteyenler var. Seçim bildirgemiz toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, sorunları çözmek amaçlı bir bildirge. Biz geldiğimizde kayısıya alan bazlı destek vereceğiz. CHP iktidarında çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Çiftçinin, köylünün kalkınması için rahat bir şekilde üretim yapabilmesi için CHP olarak tüm katkıyı sunacağız. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Biz sizden bu vaatlerimizi gerçekleştirmek için destek istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız tamam, seçim bildirgemiz tamam, kadrolarımız tamam, bu işe artık tamam diyoruz. 24 Haziranda sandıklarda güçlü bir şekilde oylarımızı bölmeden parçalamadan sandığa gideceğiz" dedi.

Kiraz, partilerin baraj sorununa ve CHP’nin seçim çalışmalarına da dikkat çekerek, "Malatya’da CHP dışında iktidar partisinden milletvekili sayısını azaltacak başka bir parti yok. Hiçbir partinin baraj sorunu yok. Dolayısıyla Malatya’da barajı geçsin diye bir başka partiye oy vermek mantıklı değil. Dolayısıyla bu davranış iktidar partisine yarayacaktır. Bizim iki milletvekilimizin bire düşmesine bir milletvekilimizin de elimizden gitmesine sebep olabilir. Oyları bölmeden 24 Haziranda CHP’ye oy verilmesini istiyoruz” diye konuştu.