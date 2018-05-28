CHP Malatya’da milletvekili adaylarını tanıttı

Emeksiz Meydanında düzenlenen programda konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, milletvekili adaylarını coşkulu bir programla tanıttıklarını söyleyerek, katılanlara teşekkür etti. CHP Malatya milletvekili aday listesinin çok önemli ve değerli kişilerden oluştuğunu ifade eden Kiraz, listenin Malatya’yı yansıttığını dile getirdi. Hükümetin erken seçim kararı almasının artık ülkeyi yönetemediğinin ifadesi olduğunu savunan Kiraz, 24 Haziran’da Türkiye’nin farklı bir yola gireceğini söyledi. 24 Haziran’a kadar kapı kapı dolaşarak oy isteyeceklerini aktaran Kiraz, herkese büyük görevler düştüğünü ifade etti. Kiraz’ın konuşmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 27. dönem milletvekili adayı Veli Ağbaba ile diğer adaylar Hulisi Porgalı, Soner Gökçe, Emin Dönmez, Berna Karadaş ve Mahmut Akbıyık sahneye çıkarak partilileri selamladı.