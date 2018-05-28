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28 Mayıs 2018 12:40

CHP Malatya’da milletvekili adaylarını tanıttı

CHP Malatya İl Başkanlığı 27’nci dönem milletvekili adaylarını düzenlenen program ile tanıttı.

CHP Malatya’da milletvekili adaylarını tanıttı

28 Mayıs 2018 12:40


Emeksiz Meydanında düzenlenen programda konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, milletvekili adaylarını coşkulu bir programla tanıttıklarını söyleyerek, katılanlara teşekkür etti. CHP Malatya milletvekili aday listesinin çok önemli ve değerli kişilerden oluştuğunu ifade eden Kiraz, listenin Malatya’yı yansıttığını dile getirdi. Hükümetin erken seçim kararı almasının artık ülkeyi yönetemediğinin ifadesi olduğunu savunan Kiraz, 24 Haziran’da Türkiye’nin farklı bir yola gireceğini söyledi. 24 Haziran’a kadar kapı kapı dolaşarak oy isteyeceklerini aktaran Kiraz, herkese büyük görevler düştüğünü ifade etti. Kiraz’ın konuşmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 27. dönem milletvekili adayı Veli Ağbaba ile diğer adaylar Hulisi Porgalı, Soner Gökçe, Emin Dönmez, Berna Karadaş ve Mahmut Akbıyık sahneye çıkarak partilileri selamladı.




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