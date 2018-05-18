CHP Milletvekili Aday Adayı Dönmez’den ‘temiz siyaset’ açıklaması

Dönmez, siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi aday adaylarının çalışmaları hız kazanırken, CHP Malatya Milletvekili Aday Adayı Emin Dönmez, temiz siyaset vurgusu yaptı.

Siyasetin insanlara dokunabilme sanatı olduğunu belirten Dönmez, “Siyaset insanlara dokunabilme sanatıdır, insanları kullanma sanatı değil. Ne acıdır ki tarih boyunca insanlara dokunamayanlar onları kullanma yolunu tercih etmişlerdir. Bunu önlemenin yegane yolu ‘’temiz siyasettir’’. Siyaseti çıkarı için değil, ülkesi için hayatı kolaylaştırmak için ve insanlık için yapanları seçtiğimiz sürece gelişimden söz edebiliriz. Bunu toplumun bütün katmanlarıyla bilimle eğitimle ve vicdanla başarabiliriz. Bu nedenle emaneti ehline vermemiz gerekiyor” dedi.

“Ötekileştirmeyen siyaset anlayışı hakim olmalı”

Kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı siyasetin kimseye yararının olmayacağını da belirten Dönmez, “Kutuplaştırıcı ayrıştırıcı siyasetin kimseye bir yararı yok. Birilerini ötekileştirmeye başladığınızda öteki olamaya mahkûmsunuz demektir Ayrıştırmanın kutuplaştırmanın bedelini bizler yani halk ödüyor üstte filler oynaşıyor çimenler eziliyor. Yapılan siyaset kucaklayıcı ve kapsayıcı olduğu sürece çözüm ürettiği sürece insanlık adına hizmet eder. Aksi halde tarihin çöplüğünde kara bir leke olarak anılır” şeklinde konuştu.

“Umutluyuz ve başaracağız”

Dönmez gelecekten umutlu olduğunu ifade ederek, "Umutluyuz ve birlikte başaracağımıza inanıyorum. Ülkemiz ve insanlık adına sorumluluk almak için cesaret gösteriyorum. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, bütün canlılar için ve asıl önemlisi insanlık için hep birlikte başaracağız" diye konuştu.