CHP Milletvekili Adayı Dönmez:

Psikolog Dönmez yaptığı açıklamada, çocuklarımızın geleceği için siyasetçilere büyük görev düştüğünü ifade etti. Geleceğimize zara verenlere duyarlı insanların dur diyeceğini belirten Dönmez, “Her birimiz birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak daha güzel günler görmek umuduyla, toplumun huzuru ve çocuklarımızın geleceği için ciddi anlamda sorumluluklarımız var. Artık bu ülkenin duyarlı insanları özgür iradesini ve kararını bilinçli bir şekilde ortaya koyarak geleceğimize zarar verenlere dur diyecektir. Bu bizim insanlık görevimizdir” dedi.

Dönmez seçilmesi halinde nelere dur denileceğini de paylaşarak, "En başta ülkemizin bağımsızlığını yerle bir eden her türlü anlayışa, küresel güçlere boyun eğdirenlere ve bizi üretemeyen bir ülke haline getirenlere, üretime katkı sağlayan fabrikaları satanlara ve bir çivisini dahi yandaşlarına peşkeş çekenlere, insanlarımızı kutuplaştırıp kendi iktidarını kurmak isteyenlere, ortak çimentomuz olan değerlerimizi ve inancımızı siyasete alet edenlere, onurumuzu ayaklar altına alanlara ve emeği sömürenlere, saf, temiz, ekmeğinin peşinde olan ülke sevdalılarını kullananlara, her türlü terör örgütleriyle dirsek teması olanlara ve destek verenlere, eğitimin temel taşlarıyla oynayıp karanlığa sürükleyenlere dur diyeceğiz. Toplumsal barışı sağlamak, adaleti yeniden inşa etmek ve demokrasimizi güçlendirmek için bu bir zorunluluktur. Bu ülkenin bağımsızlığı için her alanda mücadele eden ve gözünü kırpmadan şehit olan her bir vatandaşımız için vatan borcumuzdur" diye konuştu.