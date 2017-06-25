Chp’de bayramlaşma töreni yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Son dönemde huzursuzluğun olduğu, terörün arttığı ve her gün şehit haberleriyle karşılaştığımız buruk bayramlar geçirdiklerini, Teröre, bu insanlık suçuna karşı herkesin bir arada durması gerektiğini söyledi.

Bayramlaşma törenine, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, muhtarlar ve partililer katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, herksin bayramını kutlayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi büyük, çok köklü bir aile. Bu köklü, büyük aile hem kendi içerisinde hem de aramızda olan dostlarımızla bayramlaşıyoruz. Malatyalıların, bütün halkımızın bayramını yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kiraz, bayram dolayısıyla mezarlık ziyaretinde bulunduklarını kaydederek, “10 Ekim Gar katliamında kaybettiğimiz gençlerin mezarlarını ziyaret ettim. Daha sonrada yakın zamanda şehit verdiğimiz Malatyalı Yarbay Songül Yakut’un mezarını ziyaret ettik. Son dönemde huzursuzluğun olduğu, terörün arttığı ve her gün şehit haberleriyle karşılaştığımız buruk bayramlar geçiriyoruz. Teröre, bu insanlık suçuna karşı hepimizin bir arada durması gerekiyor. Hep birlikte terörü lanetlemeliyiz. Şiddetle terörü her platformda lanetlememiz gerekiyor. Terör karşısında da millet olarak mutlaka birliğimizi, beraberliğimizi korumalıyız. Hangi siyasi partiye ya da düşünceye sahip olursak olalım bu ortak değerler üzerinde mutlaka hepimizin bütünleşmesi gerekiyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz” şeklinde konuştu.

Kiraz, Ramazan Bayramı’nın huzura, birlik, beraberlik, kardeşlik ve barışa vesile olmasını temenni ederek, “Terör sonucu anaların gözyaşı dökmediği, gencecik askerlerimiz ve emniyet mensuplarımızı, kardeşlerimizi, sivil vatandaşlarımızı kaybetmediğimiz; yoksulluğun, yokluğun son bulduğu, insanların ekmek bulabildiği, güzel ve bir arada yaşayabileceğimiz günler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “Huzur, kardeşlik, dostluk egemen olur. Malatya’mız başta olmak üzere bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemizde birlik, beraberlik, kardeşlik olmasını temenni ediyorum” söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç da, bayramların sevinç günü olduğunu kaydederek, “Bayramlar birlikteliğin, beraberliğin doruğa çıktığı günlerdir. İnşallah bu günler ülkenin birlikteliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olur. Herkesin bayramını gönülden muhabbetle kutluyorum” diye konuştu.