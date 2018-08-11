Çınar’dan eğitim vurgusu

Yeşilyurt, eğitim hizmetlerinde örnek gösterilen bir ilçedir” dedi.

Yeşilyurt’u bir yandan fiziki yatırımlarla geleceğe hazırlarken diğer taraftan farkındalık oluşturan sosyal, kültürel, eğitim ve sanatsal yatırım ve projeleriyle dikkat çekici bir hizmet felsefesini ön plana koyan Yeşilyurt Belediyesi, Millet Kıraathanesi, Yeşilyurt Kent Konseyi, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, Yeşilkonaklar ve Gençlik Merkezleri gibi yatırımların yanı sıra Yeşilyurt Kitap Yurdu projesi başta olmak üzere zengin içerikli sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bu alanda örnek alınan bir yapıya büründü.

Bütün hizmetlerinin temeline ‘eğitim’ kavramını yerleştirdikleri için yatırım ve hizmetlerin nitelik seviyesinin yüksek olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yatırımları ve projeleri ortaklaşa yürüttükleri İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı ziyaret ederek yeni faaliyetler üzerine fikir alış verişinde bulundu.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle gerekli koordinasyonu sağlayıp, uyumlu bir şekilde çalışmaları neticesinde Türkiye’de örnek gösterilen yatırımları ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın eğitim ve kültürel hayatına olumlu yansımalarda bulunacak, çocuklarımızın ve gençlerimizin ufuklarını aydınlatacak, gelecek neslimizin bilgili, okuyan ve araştıran bir zihin dünyasına sahip olması için eğitim hizmetlerine öncelik tanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın yanında yürüttüğümüz projeleriyle fark oluşturuyor, farkındalık yaratıyoruz. Bu kapsamda gerek Kaymakamlığımız gerekse de İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle uyumlu bir şekilde çalışarak kentimizin ve ilçemizin eğitim ve kültürel yönden daha iyi noktaya ulaşması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Camiasının en önemli paydaşları arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Çınar, “Bilindiği üzere son yıllardaki yatırım ve sosyal sorumluluk projeleriyle mutlu bir yaşamın adresi olarak gösterilen güzel ilçemiz, çok yoğun göç almaktadır. Artan nüfus artışıyla birlikte bizlerde bir yandan başta ulaşım ağımızı daha konforlu hale getirmeye, sosyal yaşam alanlarını artırmaya ve eğitim hizmetlerine daha fazla öncelik tanıyoruz. Okuma oranı yüzde 90 civarında olan Yeşilyurt’un eğitim yapısına yeni kazanımlar eklemek adına İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bugüne kadar sağlam ve güçlü temelde sürdürdüğümüz diyalog ortamı ve uyumlu çalışmayı sürdüreceğiz. Milli Eğitim Camiasıyla yakaladığımız bu güzel birliktelik sayesinde geride kalan dört yıllık süreçte çok verimli hizmetler üretip, örnek gösterilen projelerimizle Yeşilyurt markasını ülkemize tanıttık. Yapılaşmanın fazla olduğu ilçemizin farklı alanlarında okul inşaatlarımız devam etmektedir. Okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerimize düşen sorumlulukları bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonrada birlikte hareket ederek güzel projelerin ve hizmetlerin altına hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yaşantılarına katkı sağlayacak tüm hizmetlerde biz varız, Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı’ya da yatırımlarımıza ve projelerimize verdiği destek ve önemden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin eğitim hizmetlerine verdiği önemin takdire şayan olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, “ Yeşilyurt bölgesinde yeni yerleşim alanları açıldıkça bizde eğitim alt yapısını güçlendiriyoruz. Eğitim hizmetlerine çok büyük önem veren Belediye Başkanımızda, Yeşilyurt’ta yürüttüğümüz eğitim yatırımları ve hizmetlerimize çok büyük destekler sağlamaktadır. Yeşilyurt’ta eğitim çıtasının daha yukarılara çıkması adına gerek bizim çalışmalarımıza verdiği destek gerekse de ilçe genelindeki eğitim mekanları ve sürdürülen projelerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın şahsında kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.