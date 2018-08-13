Çınar’dan kaza geçiren taraftarlara ‘geçmiş olsun’ mesajı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. Hafta karşılaşmasında İzmir’de oynanan Göztepe- Yeni Malatyaspor maçını takip eden Malatyaspor taraftarlarını taşıyan minibüs, Malatya’ya dönerken sabah 06:30 sıralarında Afyon Karahisahar’da devrildi. Yaşanan trafik kazasında 1’si ağır olmak üzere 15 taraftar yaralanmıştı.

Trafik kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şehrimizin gözbebeği Yeni Malatyasporumuzun İzmir’deki maç heyecanını yaşamak ve takımımıza destek vermek için İzmir’e giden taraftarlarımız, maç sönüşü maalesef üzücü bir kaza geçirmiştir. Yeni Malatyaspor’un sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmasında büyük pay sahibi olan Malatyaspor’un fedakâr ve cefakâr taraftarlarını taşıyan minibüsün Malatya’ya dönüş yolunda Afyon Karahisahar’da devrilmesiyle 1’si ağır olmak üzere 15 taraftarımızın yaralanması hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Cenabı Allah yaralı kardeşlerimize acil şifalar nasip etsin, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Başta Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Grubumuz olmak üzere taraftarlarımıza, ailelerine ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimi paylaşırken, böylesine talihsiz olayların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.