Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 16:31

Çınar’ın 19 Mayıs mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çınar’ın 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2018 16:31


Başkan Çınar mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda 19 Mayıs 1919 tarihinin çok önemli bir yeri vardır. Aziz milletimizin yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında küllerinden yeniden doğduğu, milletimiz ve ülkemiz için yeni bir geleceğe doğru hayati bir adımın atıldığı önemli bir gündür. Ecdadımız bu tarihten itibaren varlığını esaret altında sürdürmeyeceğini ve kutsal vatan topraklarındaki işgale izin vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu toprakları daha da geliştirip gelecek kuşaklara taşımak başta gençler olmak üzere hepimizin en önemli görevidir. Genç nesillerimizin, mazimizden aldıkları ilhamla Türkiye’yi daha da büyütmek, hedeflerine ulaştırmak için özveriyle çalışacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç