Çınar’ın Kurban Bayramı mesajı

Çınar mesajında, “Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Huzur içinde idrak edilmesini temenni ettiğimiz, toplumsal hayata mana ve değer katan Kurban Bayramı sevincinin en iyi şekilde yaşanmasını diliyorum. Dargınların barıştığı, dayanışma duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bayramları sadece kendimiz, ailemiz ve yakın çevremizle yaşamamalı, yoksullara, öksüz ve yetimlere, engellilere, şehit ailelerine, hastalara ve özellikle ilgiye muhtaç her vatandaşımıza bayramı bayram gibi yaşatmak zorundayız. Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Yüce Allah’a kulluk bilincinin bir gereği olarak yaptığımız kurban ibadetinin manen arınmak ve aklanmak, kırgınlıkların, küskünlüklerin ve anlamsız çekişmelerin son bulması için de iyi bir fırsat olacağı şüphesizdir. Ülkemizde son günlerde yaşanılan sıkıntılı günler ve huzurumuzu bozmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı Kurban Bayramı’nın ülkemizin birlik, beraberlik ve istikrarına katkı sağlamasını yüce Allah’tan temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam Alemine, ülkemize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.