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25 Şubat 2018 14:02

Darende ESKKK’da Seydi Güşen güven tazeledi

Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK)’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Darende ESKKK’da Seydi Güşen güven tazeledi

25 Şubat 2018 14:02

Kongrede mevcut Başkan Seydi Güşen güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.


Kooperatif toplantı salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul, yönetim ve denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir gider tabloların okunması ile devam etti. Denetim kurulu raporunun okumasının ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda okunan raporlar oy birliği ile kabul edildi.


Daha sonra bir konuşma yapan İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Seydi Güşen “Genel kurulumuzun hayırlı olmasını yüce Allah’tan diliyorum. Bizim amacımız yıllardır olduğu gibi bundan sonra da esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet etmektir” şeklinde konuştu.


367 oyun kullanıldığı genel kurulda Seydi Güşen 310, Ümit Kılıçer 47 oy alırken 10 oy da geçersiz sayıldı


Yeniden Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçilen Seydi Güşen’in yönetiminde ise “Türkay Kahraman, İbrahim Ölçer, Ali Rıza Ormancı ve Harun Eke” bulunuyor




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