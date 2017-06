Darende’de bayramlaşma töreni

Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen ve ev sahipliğini Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’in yaptığı bayramlaşma törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş Özkan Topal, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Yıldız, eski belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Başkan Eser, Ramazan Bayramını hep birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade ederek bayramların toplumdaki kaynaşmaya vesile olduğuna dikkat çekti. Darendelinin her zaman devletinin yanında olduğunu belirten Eser, “Terör bağlantılı hiçbir Darendeli bulamazsınız. Darendeliler her zaman milliyetçiliğini, muhafazakarlığını her zaman korumuştur” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ise Darende’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek herkesin bayramını tebrik etti.

Çocukluğunun bir kısmının Darende’de geçtiğini ifade eden Boyraz, “İstanbul’da da her zaman Darendeli hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Dolayısıyla Darendelilerle olan gönül bağımız bugün olduğu gibi sonsuza kadar devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Darende’nin manevi iklimin doruğa çıktığı bir ilçe olduğunu söyleyen Boyraz, “Bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Tabi bu süreçte bazen olumsuz haberlerde oluyor. Yine yaklaşık 5-6 aydır terörle mücadele kapsamında canını gözünü kırmadan veren vatan evlatlarımıza, şehadet şerbeti içen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz mekanları cennet olsun.” diye konuştu.

Bayramlaşma programı sonrasında Başkan Dr. Süleyman Eser ve İstanbul Milletvekili Osman Boyraz yapımı süren hukümet konağı, Darende belediyesi tarafından açılan sanat atölyesi ve Günpınar şelalesini de ziyaret etti.