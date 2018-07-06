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06 Temmuz 2018 17:08

Darende’de eğitim ele alındı

Malatya’nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen toplantı ile geride kalan eğitim-öğretim sezonu değerlendirilirken yeni sezonun da planlanması yapıldı.

Darende’de eğitim ele alındı

06 Temmuz 2018 17:08


Darende Öğretmenevinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Aslan ve okul müdürler katıldı. Genel değerlendirmenin ele alındığı toplantıda söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında mevcut durum, devam eden yatırımlar, eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalitesinin daha da artırılması gibi konuları ele aldı.


Darende ilçesinde eğitimde başarının oluşması adına herkese önemli görevler düştüğünü ifade eden İnce, “Meslektaşlarımıza büyük görevler düşmektedir, her öğretmen ve okul farklı metotlar geliştirerek eğitim kalitesini daha da artırabilir. Esas hedefimiz geleceğimizin teminatları olan gençleri iyi yetiştirmektir” şeklinde konuştu.




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