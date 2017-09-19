Darende’de Gaziler Günü kutlandı

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törende daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Çavuş Uğur Keleş yaptı. Keleş Türk milletinin gazi ve şehitlere büyük minnet duyduğunu söyleyerek, gazi ve şehitlerin emanetine sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise, günün önemine değinerek, ülke toprağının her bir karışı için şehit ve gazilere minnet duyduklarını kaydetti. Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise, birlik ve berberlik vurgusu yaparak, gazilerin gaziler günün kutladı.

Törene Kaymakam Enver Hakan Zengince, Cumhuriyet Savcısı Emine Örs, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.