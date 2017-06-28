Dereköy Mahallesine Kültür Merkezi açıldı

Kültür Merkezinin açılış töreninde bir konuşma yapan Dereköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Çetin, Mahalle hakkında bilgiler vererek, Kültür Merkezinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ise, merkezin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Dereköy’e ne yapsak azdır. 36 ayda tarihinde hiçbir zaman yapılmayan hizmetleri ve yatırımları yaptık. Ama yetmez. Daha çok çalışmak, daha çok hizmet ve yatırım getirmek gerekir. İnsanları mutlu etmek, ihtiyaçlarını tek tek tespit edip sorunlarını çözmek en büyük amacımızdır. Bundan sonra da bu amaçta daha fazla hizmet ve yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrım yapmadan, her mahalleye, caddeye ve sokağa hizmet götürdüklerini aktaran Millioğulları, yapılacak olan hizmetler hakkında da bilgiler vererek, “Yeni sanayi sitesi, belediye hizmet binası, kapalı pazar yeri, Beşiktaş Park Düğün salonu gibi büyük projelerin de önümüzdeki günlerde açılışlarını yapacağız. Bu yatırım ve hizmetlere kaldığımız yerden ve fazlasıyla devam edeceğiz” diye konuştu.

Açılış töreninde bir konuşma yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da, merkezin hayırlı olmasını temenni ederek, yaptığı hizmetlerden dolayı Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’na teşekkür etti.

Açılış töreni, yemek ikramının ardından Hüseyin Ali Şirin, Aşık Ercan ve Şehriban Kırıcı’nın dinletileriyle sona erdi.